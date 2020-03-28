 BKA: Hanau saldırganı ırkçı değildi | ALMANYA | DW | 30.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

BKA: Hanau saldırganı ırkçı değildi

Hanau'da 4'ü Türkiye kökenli 9 göçmeni öldüren saldırganın cinayetleri sadece ırkçı nedenlerle işlemediği, komplo teorilerinin etkisinde kaldığı belirtildi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) göre 19 Şubat'ta Hanau'da iki nargile kafeyi basarak dördü Türkiye kökenli 9 kişiyi katleden Tobias R. saldırıları salt ırkçı gerekçelerle değil, kendi ürettiği komplo teorilerine daha fazla dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi. 

Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, olayı soruşturan BKA tarafından hazırlanan, ancak henüz kamuoyuna açıklanmayan sonuç raporunda Tobias R.'nin eyleminlerini aşırı sağ düşünce yapısından dolayı gerçekleştirmediği belirtildi.

Raporda Tobias R.'nin kurbanlarını, kurguladığı komplo teorilerine toplumun dikkatini daha fazla çekebilmek için "tesadüfen" seçtiği belirtilerek, “Irkçılık saldırganın temel motifi değildi” ifadesine yer verildi.

Üç yayın kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı haberde, Tobias R.'nin saldırıları gerçekleştirdiği gece Hanau'da çok sayıda binanın duvarlarına siyah sprey boya ile kendi yönettiği internet sitesinin adını yazdığı belirtildi. Haberde, R.'nin söz konusu internet sitesinde çok sayıda videonun yanında 24 sayfadan oluşan bir metnin de yer aldığı belirtilerek, metinde R.'nin kurguladığı komplo teorilerini anlattığı kaydedildi. Buna göre Tobias R., bir istihbarat teşkilatı tarafından çocukluk yıllarından beri izlendiğini düşünüyor ve bu teşkilatın beynini okumaya çalıştığına inanıyordu. Haberde, Tobias R.'nin yabancıların yok edilmesine ilişkin görüşlerini ise sonradan metne eklediği belirtildi.

BKA uzmanları Tobias R.'nin aynı metni daha önce Alman güvenlik birimlerine “ihbar” olarak yolladığı, ancak bu metinde yabancılarla ilgili son kısımların bulunmadığına dikkat çektiler.

Tanık ifadelerine de yer verilen haberde Tobias R.'nin yabancı düşmanı veya aşırı sağcı yapılanmalarla geçmişte bir temasına rastlanılmadığına da vurgu yapılarak, saldırganın siyahi bir komşusuna sık sık yardımda bulunduğu ve çoğunluğu yabancılardan oluşan bir futbol takımında oynadığı bilgisi yer aldı. 

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu

“Saldırı sağ ama saldırgan sağcı değildir”

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ise BKA'nın değerlendirmesine tepki gösterdi.

DW Türkçe'ye konuşan Sofuoğlu, “BKA'nın ırkçı NSU yapılanmasından kalan sabıkası var ve maalesef halen aynı mantıkla çalışıyor” diye konuştu.

BKA'nın raporunda dile getirilen görüşleri, Almanya'daki aşırı sağcı yapılanmaları  masumlaştırma girişimi olarak değerlendirdiğini ifade eden Sofuoğlu, “Saldırı sağ ama saldırgan sağcı değildir şeklinde bir mantığı dile getirip savunmanın mantığını anlamak mümkün değildir. Bu aşırı sağın halen kurumsal bir örgütlenme içinde olmadığını anlatmaya yönelik tehlikeli bir çabadır. Artık siyasetin bile kurumsal ırkçılık kavramını dile getirdiği bir ortamda, kurumların halen siyasetin çok gerisinde ve aşırı sağın etkisi altında kalıyor olması güvenlik konusunu yeniden gündeme getiriyor” dedi.

Irkçı motiflere dayandığı bariz şekilde görülen saldırıları farklı değerlendirme girişimlerinin Alman demokrasisi için de tehlikeli bir gelişme olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, “Anayasayı Koruma Teşkilatındaki yeniden yapılanmadan sonra Federal Asayiş Dairesi'sinde (BKA) de aşırı sağ etkilerin ortadan kaldırılması için, tam anlamıyla anayasal bir kurum olması için siyasi iradenin daha kararlı olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

DW / TY, SSB

© Deutsche Welle

 

Önerdiğimiz linkler

Hanau: Masalların şehrine ırkçı terör gölgesi

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı saldırılar kentin çehresini değiştirdi. "Herkesin birbirini tanıdığı" Hanau sokaklarında Türkiyeliler duygularını DW Türkçe'yle paylaştı. (21.02.2020)  

Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra yaşamını yitirdi. (28.03.2020)  

AfD'ye Hanau saldırısında "suç ortağı" suçlaması

Alman Federal Meclis Başkanı Schaeuble, devleti aşırı sağ tehdidi hafife almakla eleştirdi, “Radikal ağlar ortaya çıkartılmalı, aşırı sağcı oluşumlar tümüyle yok edilmeli” çağrısını yaptı. (05.03.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Hanau Demonstration

Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi 28.03.2020

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hanau Gedenkfeier für Opfer des Anschlags Rede Steinmeier

Steinmeier'den ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı uyarısı 04.03.2020

Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanları için düzenlenen anma töreninde konuşan Steinmeier, Almanya'da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı olduğunu belirterek devletin görevinin tüm vatandaşları korumak olduğunu söyledi.

Türkei Suleyman Soylu und Horst Seehofer

Soylu ve Seehofer: Nefret tohumlarının büyümesine izin vermeyeceğiz 03.03.2020

Türkiye ve Almanya içişleri bakanları, Hanau saldırısını kınayan ortak açıklamada, ırkçı saldırıların düşmanlığı ve önyargıları beslediğini belirterek "buna hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini" vurguladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rapor: Alman ekonomisinde ilk yarıda resesyon "kaçınılmaz"

Alman ekonomistlerin bilirkişi raporunda koronavirüs nedeniyle yılın ilk yarısında ekonomide resesyonun "kaçınılmaz" olduğu kaydedildi. Ekonominin yüzde 2,8 ila 5,4 oranında daralması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  