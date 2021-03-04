 Bitlis′teki helikopter kazası ile ilgili incelemeler sürüyor | TÜRKİYE | DW | 05.03.2021

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TÜRKİYE

Bitlis'teki helikopter kazası ile ilgili incelemeler sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede incelemeler sürüyor. Bakan Akar, kazanın "ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin" değerlendirildiğini söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin düştüğü bölge

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin düştüğü bölge

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde yaralanan bir askerin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Tatvan'da düşen helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. 

Kazada yaşamını yitiren askerler, memleketlerinde toprağa verilmeden önce Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devlet töreni düzenleniyor. 

Askerlerin naaşları, görev yaptıkları Elazığ'da sabah saatlerinde düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. 

İncelemeler sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Helikopterin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir" dedi.

 

AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne giden ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

Bölgede incelemeler sürüyor

Bölgede incelemeler sürüyor

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek için Perşembe saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti. Bunun üzerine İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarla Tatvan'a 10 kilometre mesafedeki Çekmece köyü yakınlarında helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Kazada yaşamını yitirenler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitirenler için Twitter üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından da Türkçe ve İngilizce olarak taziye mesajı yayımlandı. "ABD Büyükelçiliği olarak Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini ileterek, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. 

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.  Açıklamada, "Bitlis'te 9 askeri personelin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz" denildi.

DHA,DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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