 Bitlis’te askeri helikopter düştü | TÜRKİYE | DW | 04.03.2021

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TÜRKİYE

Bitlis’te askeri helikopter düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü. Hayatını kaybeden 10 asker arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor.

Cougar tipi askeri helikopter (Sembolik fotoğraf)

Cougar tipi askeri helikopter (Sembolik fotoğraf)

MSB’den yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibatın kesildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı” duyuruldu.

10 askerin hayatını kaybettiğini açıklayan MSB, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4’ünün yaralandığı belirlenmiştir" denildi. Hayatını kaybeden askerlerin sayısı daha sonra 10 olarak açıklandı. 

 

8’inci Kolordu Komutanı Erbaş da hayatını kaybetti

Düşen helikopterde hayatını kaybeden askerler arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur" ifadesini kullandı. 

 

Avrupa Birliği'nden taziye mesajı

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. 

Meyer-Landrut, “Bitlis'te 9 askeri personelin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz" dedi.

Açıklamada ayrıca, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

 

DW/ADA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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