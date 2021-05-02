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Bisiklet

Bisiklet, ulaşım aracı. 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaygınlaştı. Motorsuz veya elektrik motorlu, iki veya üç tekerlekli, pedallı, insan gücü veya elektrik ile ilerleyen çeşitleri vardır.

DW Türkçe'nin bisiklet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Rekortmen bisikletçinin Türkiye turu 02.05.2021

Dünya turu yapan pek çok maceraperest var. Ancak 33 yaşındaki Jonas Deichmann biraz farklı. O, bisikletiyle kıtalararası olağanüstü mesafeleri ‘en hızlı’ kateden bir çılgın. Bugüne kadar üç dünya rekorunu elinde bulunduran Jonas, şimdi yeni bir dünya turunda.

DW Haber - 12.08.2020 12.08.2020

Türkiye-Yunanistan gerginliği çatışmaya evrilir mi? Yunanistan göçmenleri geri itmeyi sürdürüyor; Ankara'nın da artık bir bisiklet yolunu var;"Ülkemiz yangın yerine dönüştü. Yeni bir Türkiye mümkün"
19.11.2015 *** LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 19: Mayor of London Boris Johnson cycles over Vauxhall Bridge to launch London's first cycle superhighway on November 19, 2015 in London, England. Superhighway 5 (CS5) is the capital's first two lane fully segregated cycle superhighway. (Photo by Ben Pruchnie/Getty Images) © Getty Images/B. Pruchnie

İngiltere "bisiklet devrimine" hazırlanıyor 28.07.2020

İngiliz hükümeti, ülkede bisiklet ve yaya yollarını artrmak ve bisikletli ulaşımı teşvik etmek üzere bir plan hazırladı. Aynı zamanda şişmanlığın önüne geçecek yeni uygulamalar getirildi.

İstanbul "bisiklet şehri" olur mu? 08.07.2020

Corona virüs sonrası ‘yeni normal’ dönemde dünya adım adım bisikletli yaşama geçiyor. Özellikle Avrupa’da yeni yaya ve bisiklet yolları yapılırken hükümetler bu konuda geniş finansal kaynaklar ayıracağını duyurdu. Peki Türkiye’de durum nedir?

Radfahrer, Leuchtturm, Bakenberg, Hiddensee, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Fransa’dan koronavirüse karşı bisikletli önlem 01.05.2020

Normalleşme sürecine hazırlanan Fransa’da hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında yenilikçi bir bisiklet teşvik programı planlıyor. 20 milyon euroluk plan, kişi başı 50 euroluk bisiklet tamir çeklerini de kapsıyor.

Traffic jams form on a highway on September 15, 2014 during the first day of school in Istanbul. More than 16 million students are starting the new school year September 15 across Turkey until January 26, 2015, when the mid-term break begins. AFP PHOTO/OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

AB Türkiye'de temiz ve sürdürülebilir ulaşımı destekliyor 18.09.2019

Türkiye'de belediyeler kentiçi ulaşım yaklaşımlarını değiştiriyor. AB’nin katkısıyla büyükşehirlere toplu taşımayla uyumlu bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak. Bu kapsamda toplam 25 milyon euro hibe verilecek.

Kütüphanede okurken elektrik üret 14.03.2019

Berlin Hür Üniversitesi'nin kütüphanesine konan elektrik üreten kondisyon bisikleti çok ilgi görüyor.

Bambudan yapılmış bisiklet 18.02.2019

Bisiklet ucuz, zinde tutuyor ve sıfır emisyona sahip. Ancak bisikletler çelik ve alüminyumdan yapılıyor. Yapımında çok fazla da enerji harcanıyor. Ugandalı Noordin Kasoma'nın yaptığı bisikletler ise bambudan.

21.01.2016+++ Der mutmaßliche Islamist Halil D. (r) betritt am 21.01.2016 das Landgerichts in Frankfurt am Main (Hessen) und verdeckt dabei sein Gesicht mit einer Mappe. Neben ihm steht sein Verteidiger Ali Aydin (l). Der 35-Jährige Halil D. soll einen Terroranschlag auf eine Großveranstaltung geplant haben. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln ist deshalb wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Die Staatsschutzkammer soll unter anderem die Frage klären, ob es Halil D. auf das traditionelle Radrennen durch den Taunus abgesehen hatte. Foto: Boris Roessler/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Roessler

Spiegel: Radikal İslamcı Halil D. Türkiye'ye gitti 12.12.2018

Frankfurt’ta 2015 yılında bombalı saldırı planlamakla suçlanan ve güvenlik güçlerince "çok tehlikeli" olarak nitelendirilen radikal İslamcı Halil D.'nin Türkiye’ye gittiği ortaya çıktı.
Türkei der Radelnde Bürgermeister Murat Aydin. Foto: Christian Buttkereit / Deutschlandfunk

Zeytinburnu'nda bisiklet devrimi 30.11.2018

İstanbul trafiğinde bisiklete binmek cesaret işi. Zeytinburnu Belediye Başkanı ise temizlik işçisinden müdürlere kadar tüm çalışanlara bisiklet zorunluluğu getirerek bir ilke imza attı.

Almanya'nın güneş panelli ilk bisiklet yolu 28.11.2018

Almanya'da bir girişimci, yüzeyine güneş panelleri döşenmiş bir bisiklet yolu inşa etti. 90 metrelik yol, bir yılda dört hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiyor.

Elektrikli bisikletler işçilerin hayatını kolaylaştırıyor 10.09.2018

Elektrikli bisikletlere önceleri Namibya yollarında çok ender rastlanırdı. Şu anda Namibya yollarında yer alan 100'ün üzerinde elektrikli bisiklet hem ulaştırma alanında çalışanların hem de doğal parklardaki görevlilerin işini kolaylaştırıyor.

Macron ve Rasmussen'in bisiklet turu 30.08.2018

Ne polis sirenleri ne de kalabalık eskortlar... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'ya yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Lars Lokke Rasmussen ile Kopenhag'da bisiklet turuna çıktı.

Berlin bisikletin de başkenti olmak istiyor 27.08.2018

Almanya'nın başkentinin hedefi bir bisiklet kentine dönüşmek. Peki, nasıl? Şu ana dek sinirli otomobil kullanıcılarıyla bisikletçiler arasında adeta bir savaşın yaşandığı kent, Almanya'nın batısındaki bisiklet kenti Münster'i örnek alıyor.

Kadınlar baskıya karşı pedal çevirdi 03.06.2018

İstanbul'da düzenlenen "Feminist Bisiklet" eyleminde bir araya gelen kadınlar eşitsizliğe, şiddete ve baskıya karşı pedal çevirerek seslerini yükseltti.

Gambiya'nın sürdürülebilir bisiklet kültürü 22.05.2018

Çoğunlukla Avrupa'dan ithal ikinci el bisikletlerin bulunduğu Afrika ülkesi Gambiya'da lastikler tekrar tekrar kullanılıyor. Kullanılmaz hale geldiklerinde ise yeniden dönüştürülerek giysi ve aksesuar elde ediliyor. Peki buradan elde edilen gelirle ne yapılıyor?
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