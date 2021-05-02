Bisiklet, ulaşım aracı. 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaygınlaştı. Motorsuz veya elektrik motorlu, iki veya üç tekerlekli, pedallı, insan gücü veya elektrik ile ilerleyen çeşitleri vardır.

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