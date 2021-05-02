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Bisiklet, ulaşım aracı. 20'nci yüzyılın ilk yarısında yaygınlaştı. Motorsuz veya elektrik motorlu, iki veya üç tekerlekli, pedallı, insan gücü veya elektrik ile ilerleyen çeşitleri vardır.
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Dünya turu yapan pek çok maceraperest var. Ancak 33 yaşındaki Jonas Deichmann biraz farklı. O, bisikletiyle kıtalararası olağanüstü mesafeleri ‘en hızlı’ kateden bir çılgın. Bugüne kadar üç dünya rekorunu elinde bulunduran Jonas, şimdi yeni bir dünya turunda.
Elektrikli bisikletlere önceleri Namibya yollarında çok ender rastlanırdı. Şu anda Namibya yollarında yer alan 100'ün üzerinde elektrikli bisiklet hem ulaştırma alanında çalışanların hem de doğal parklardaki görevlilerin işini kolaylaştırıyor.
Çoğunlukla Avrupa'dan ithal ikinci el bisikletlerin bulunduğu Afrika ülkesi Gambiya'da lastikler tekrar tekrar kullanılıyor. Kullanılmaz hale geldiklerinde ise yeniden dönüştürülerek giysi ve aksesuar elde ediliyor. Peki buradan elde edilen gelirle ne yapılıyor?