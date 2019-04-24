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Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM), 1945'te kurulmuş uluslararası örgüt.

Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle 192. Türkiye örgütün kurucu üyeler arasında yer alıyor.

epa01951957 A handout picture made available on 02 December 2009 released by the NATO's International Security Assistance Force (ISAF) shows U.S. Army soldier with Charlie Company, 4th Battalion, 23rd Infantry Regiment, 5th Brigade, 2nd Infantry Division provides security at Combat Outpost Sangar, Zabul Province, Afghanistan 22 November 2009. US President Barack Obama announced on 01 December, that he is deploying 30,000 additional troops to Afghanistan to step up the fight against Taliban insurgents and forge conditions needed to transfer security responsibility to the Afghan government. EPA/ISAF / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ABD ve Afgan ordusu Taliban'dan daha fazla sivil öldürdü 24.04.2019

BM raporuna göre 2019'un ilk çeyreğinde ABD ve Afgan ordusunun saldırılarında kaydedilen sivil ölümlerin sayısı, Taliban ve milislerin öldürdüğü sivillerin sayısını geçti.

07.10.2017 *** This photo taken on October 7, 2017 and released on October 8, 2017 by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong-Un attending the Second Plenum of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. / (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Kuzey Kore: BM yaptırımları savaş nedeni 24.12.2017

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang rejimine yönelik son yaptırımlarını "savaş nedeni" olarak niteledi.
Somali malnourished child from southern Somalia is cared for at a camp in Mogadishu, Somalia, Saturday July, 23, 2011. Drought and lack of food is forcing people to migrate to seek aid and medical help, with some thousands of people arriving in Mogadishu over the past two weeks. The worst drought in the Horn of Africa has sparked a severe food crisis and high malnutrition rates, the United Nations has said, and the situation is deteriorating.(ddp images/AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Yetersiz beslenme mi, kıtlık mı? 27.03.2014

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, Afrika'nın batısında yaşayan yaklaşık 20 milyon kişi açlık kriziyle karşı karşıya. Peki, basında yer alan haberler gerçeği yansıtıyor mu?
A Chinese farmer holds crop in his dried-up reservoir during a severe drought in Shilin county, Kunming city, southwest Chinas Yunnan province, 2 February 2010. The worst drought in 50 years is leaving millions of people and animals without drinking water in Yunnan province and the Guangxi Zhuang autonomous region. The drought relief department in Yunnan has declared a red alert drought emergency for the area. The rainfall in Yunnan since last July has been just over 200 mm, lower than the perennial average and a record low. Other than low rainfall, the province is also experiencing record high temperatures. Average temperatures have been nearly 2 degree Celsius above normal.

'İklim değişikliği savaşlara yol açabilir' 21.07.2011

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iklim değişikliğinin barış ve güvenliği tehdit ettiği uyarısı yaptı. Konsey'e üye 15 ülkenin uzlaştığı bildiri, ABD tarafından yeterli bulunmadı ve eleştirildi
Ban, söz değil icraat istedi

Ban, söz değil icraat istedi 21.09.2010

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için ülkelerden daha fazla çaba göstermelerini, somut adımlar atmalarını istedi.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, links, spricht am Freitag, 14. Juli 2006, mit Teilnehmern des Integrationsgipfels im Kanzleramt in Berlin. (AP Photo/Fritz Reiss) - - - German Chancellor Angela Merkel, left, speaks with participants of the Integration Summit in the Berlin Chancellery on Friday, July 14, 2006. (AP Photo/Fritz Reiss)

Yaşlı Avrupa'nın göçmene ihtiyacı var 10.05.2010

İş gücü eksikliği Avrupa’yı hangi sektörlerde zorluyor? Göçmen karşı tavırları körükleyen faktörler neler? Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiseri Antonio Guterres, ikinci görev dönemine eleştirilerle başladı.