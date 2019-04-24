Birleşmiş Milletler (BM), 1945'te kurulmuş uluslararası örgüt.

Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle 192. Türkiye örgütün kurucu üyeler arasında yer alıyor.