Birleşmiş Milletler (BM)

Dünya barışını, güvenliğini korumak, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünü sağlamak amacıyla kuruldu. Üye ülke sayısı 190'ı aşmaktadır.

Tüm üye ülkelerin eşit olarak temsil edildiği Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'in ana siyasi organıdır. Daimi 5, geçici 10 üyesi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları ise tüm üye ülkeler için bağlayıcıdır. İdari organ olan BM Sekreterliği'nin New York, Cenevre, Viyana ve Nairobi gibi çeşitli kentlerde merkezleri bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'le ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.