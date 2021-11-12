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Birleşmiş Milletler (BM)

Dünya barışını, güvenliğini korumak, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümünü sağlamak amacıyla kuruldu. Üye ülke sayısı 190'ı aşmaktadır.

Tüm üye ülkelerin eşit olarak temsil edildiği Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'in ana siyasi organıdır. Daimi 5, geçici 10 üyesi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları ise tüm üye ülkeler için bağlayıcıdır. İdari organ olan BM Sekreterliği'nin New York, Cenevre, Viyana ve Nairobi gibi çeşitli kentlerde merkezleri bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'le ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Migrants wait outside the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) negotiation office in Tripoli, Libya, October 10, 2021REUTERS/Nada Harib

BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi 11.11.2021

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre dünyada yerinden edilen insanların sayısı 84 milyonu aştı.
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Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması 10.11.2021

Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan güvenlik nedeniyle COP26’ya gitmedi 01.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'ne talep ettikleri güvenlik protokolü standartları karşılanmadığı için gitmediğini açıkladı.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı 22.10.2021

BM’de Türkiye ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların maruz kaldığı insan hakları ihlalleri nedeniyle kınayarak, “gözlemcilerin girişine izin ver” çağrısı yaptı.

Smoke rises as targets are hit by shelling during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh near the city of Terter, Azerbaijan October 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki mayın haritalarını istiyor 18.10.2021

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davada Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşında geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaları Ermenistan'dan alabilmek için talepte bulundu.
President Joe Biden addresses the 76th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York on Tuesday, Sept. 21, 2021. (Timothy A. Clary/Pool Photo via AP)

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü 14.10.2021

ABD, Donald Trump zamanında çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne geri döndü.
(211011) -- KUNMING, Oct. 11, 2021 (Xinhua) -- An elephant-themed video clip is seen on screen during the opening ceremony of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity (COP15) in Kunming, southwest China's Yunnan Province, Oct. 11, 2021. COP15 kicked off in Kunming on Monday. (Xinhua/Li Xin)

Tür çeşitliliğini korumak için yeni deklarasyon 13.10.2021

Çin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nda türlerin korunması için yeni bir deklarasyona imza atıldı.
Solaranlage und Windrad vor blauem Himmel | solar plant and wind power plant against blue sky | Verwendung weltweit

BM: Dünya liderlerinden yenilenebilir enerjiye 400 milyar dolar 25.09.2021

Birleşmiş Milletler (BM) dünya liderleri ve iş dünyası temsilcilerinin yenilenebilir ve temiz enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması için 400 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu açıkladı.
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

Steinmeier'den liderlere mesaj: BM boks ringi değil 24.09.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, ABD, Çin ve Rusya'ya dünyanın diğer ülkelerine olan sorumluluğunu hatırlatırken, Afganistan'daki hezimette Almanya'nın da payı olduğunu ifade etti.

The United Nations Emblem hangs above the speakers at the 72nd General Debate at the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters at GA Hall in New York City on September 21, 2017. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance

BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır 23.09.2021

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın dişişleri bakanları, Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgi izleme konusunda anlaşmaya vardı.
A general view ahead of an aid conference for Afghanistan at the United Nations in Geneva, Switzerland, September 13, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

Taliban BM Genel Kurulu'na katılmak istiyor 22.09.2021

Taliban, BM'ye gönderdiği mektupla, bir hafta sürecek olan Genel Kurul toplantılarına katılmak istediğini bildirdi. Söz konusu talep, dokuz ülke temsilcisinin yer aldığı ilgili komisyon tarafından değerlendirilecek.
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs in Ankara. (Photo by Altan Gocher / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ankara'dan MED9 bildirisine tepki 18.09.2021

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildirinin Türkiye’yle ilgili kısımlarını "taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk" olarak değerlendirdi.

People fish on the exposed bed of the Paraguay River, in Villeta, Paraguay, Monday, Sept. 6, 2021, amid an ongoing drought. (AP Photo/Jorge Saenz)

Küresel ısınma: Dünya felakete doğru ilerliyor 17.09.2021

BM İklim Raporu'na göre dünya 2,7 derece daha ısınma yolunda. BM Genel Sekreteri Guterres, küresel ısınmaın kitlesel can kayıplarına yol açabilecek bir felakete doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

In this photo taken during a government organized media tour, a foreign worker climbs scaffolding at the Al-Wakra Stadium that is under construction for the 2022 World Cup, in Doha, Qatar, Monday, May 4, 2015. Qatar¿s top labor official told The Associated Press Monday that Qatar¿s inability to ensure decent housing for its bulging migrant labor population was ¿a mistake¿ the government is working to fix as it prepares to host the 2022 World Cup, vowing his country would improve conditions for its vast foreign labor force. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

BM: Uzun çalışma saatleri öldürüyor 17.09.2021

Kalp ve akciğer hastalıkları, beyin kanaması, iş kazaları: Kötü çalışma koşulları her yıl 1,9 milyon kişinin hayatına mal oluyor. Ölümlerin bağlantılı olduğu en büyük sebeplerden biri uzun çalışma saatleri.

Heiko Maas (SPD), Außenminister, gibt vor dem Auswärtigen Amt ein Statement zur Lage in Afghanistan.

Almanya'dan Afganistan'a 100 milyon euroluk yardım sözü 13.09.2021

Almanya, Afganistan için düzenlenen Birleşmiş Milletler donörler konferansında 100 milyon euroluk yardım sözü verdi.
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