100 yıllık uçak bir kez daha uçacak

Uçaklara erkeklerin ilgi duyduğu gibi genel bir kanı var. Ancak Janice Black Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bombardıman uçağını uzaklardan, Hindistan’dan getirip, onaracak kadar uçaklara tutkun. Black’in çabasıyla, bir zamanlar İngiliz Aircraft Manufacturing şirketine ait olan De Havilland DH9 stratejik bombardıman uçağı bir kez daha uçmaya hazır.