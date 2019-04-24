Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
20'nci yüzyılın en büyük felaketi olarak anılan Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında yaşandı.
1914-1918 yılları arasında Avrupa'daki en yakın komşular birbirileriyle savaştı, Avrupa'da ABD, Afrika ve Asyalı askerler savaşa katıldı. İnsanlık tarihindek ilk küresel savaş olan Birinci Dünya Savaşı sırasında tank, bomba ve zehirli gaz gibi modern silahlar da kullanıldı. Savaşta 17 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Tarih boyunca sayısız savaş gören insanoğlunun ilk top yekün savaşı 1914 yılında başladı: Birinci Dünya Savaşı. Bu kanlı savaş 11 Kasım 1918 tarihinde saat 11’i 11 geçe sona erdi. Ve sona erdiğinde ardında milyonlarca ölü ve “kayıp bir nesil” bıraktı.
Uçaklara erkeklerin ilgi duyduğu gibi genel bir kanı var. Ancak Janice Black Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bombardıman uçağını uzaklardan, Hindistan’dan getirip, onaracak kadar uçaklara tutkun. Black’in çabasıyla, bir zamanlar İngiliz Aircraft Manufacturing şirketine ait olan De Havilland DH9 stratejik bombardıman uçağı bir kez daha uçmaya hazır.