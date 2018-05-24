BirGün yazarına dava içinde davadan hapis cezası

BirGün gazetesinin eski yazı işleri müdürü ve yazarı Barış İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava için yaptığı savunmasına yönelik açılan davada,11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Barış İnce'nin yargılandığı cumhurbaşkanına hakaret davasında, mahkemeye sunduğu akrostiş usulüyle yazdığı savunma da cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildi ve ikinci bir cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştı.

Beş yıldır süren davayı ve kararı DW Türkçe'ye değerlendiren İnce, "Yaptığım bir habere hapis cezası istenince tepki olarak mahkemeye bu savunmayı sunmuştum. Akrostiş olarak da o dönemde sıkça atılan bir sloganı yazdım. Bu bir hicivdi yani 'insanları böyle korkutmayın söylenecek bir yol elbette bulunur' anlamında" diye konuştu.

İlk davada, İnce'nin Yargıtay'a başvurmasıyla, karar bozulmuştu. İlk derece mahkesinde tekrar görülen dava bugün sonuçlandı. Barış İnce, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği suçlamasından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bir önceki davada aldığı cezanın Yargıtay tarafından bozulmasına değinen İnce, "Sonuç bu açıdan olumlu olsa da bizler artık gazetecilere yazarlara hapis cezalarının verilmediği özgür bir ülke istiyoruz" diye konuştu.

Barış İnce'ye, gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV Vakfı’na dair fezlekelerini gündeme getirdiği haberine ilişkin dava açılmıştı.

DW/BÜ,GA

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