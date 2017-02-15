BioNTech’ten Asya atağı

Covid-19 aşısı üreticileri üzerindeki üretim baskısı artarken BioNTech Singapur'da fabrika ve bölgesel merkez kurmayı planladığını açıkladı.

BioNTech’ten yapılan açıklamada Singapur tesislerinin güneydoğu Asya'daki "potansiyel pandemi tehditlerine yanıt vereceği" ve sadece aşıda değil mRNA teknolojisine dayanan diğer bulaşıcı hastalık ve kanser tedavisi ürünlerinde şirketin küresel arz kapasitesini arttıracağı belirtildi.

BioNTech/Pfizer’in Covid-19 aşısı gibi mRNA teknolojisi ile üretilen aşılar, insan vücudundaki hücrelerde, virüse ait proteinlerin benzerlerinin üretilmesini sağlıyor. Böylelikle bağışıklık sistemi tepki olarak antikor üretiyor, virüsle mücadeleye geçiyor.

Alman BioNTech şirketi Singapur’da 2021 yılında ofis açmayı planlıyor. Şirket Singapur fabrikasının 2023 yılında faaliyete geçtikten sonra yıllık birkaç yüz milyon doz aşı üretme kapasitesi olacağını açıkladı. Singapur yatırım ajansı tarafından destek verilecek tesisin 80 kişiye de istihdam sağlayacağı belirtiliyor.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin "Üretim ağımızda farklı bağlantı noktaları olması küresel ayak izimizi ve yeteneklerimizi geliştirmek için önemli stratejik bir adım" ifadelerini kullandı.

Aşı üreticileri son dönemde ABD hükümetinin koronavirüs aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulunması sonrasında baskı altına bulunuyor.

Çin girişimi

BioNTech ve Pfizer Çin, Macau, Hong Kong ve Taiwan dışında aşının küresel ticaretini yapıyor. Bu bölgelerde BioNTech’in bölgedeki ortağı Fosun Pharma sorumlu.

BioNTech ve Fosun Pharma Çin'de klinik deneyler yaptı ancak Fosun henüz aşı üretmeye başlamadı. Üretim için onay bekleniyor.

Fosun, Pazar günü yaptığı açıklamada BioNTech ile ortaklık yapan bir fabrikaya yılda 1 milyar doza kadar BioNTech aşısı kapasitesi sağlayabileceklerini belirtti.

Çin'de yerel üretim beş tane aşı kullanlıyor. Henüz yabancı bir aşı kullanım için gerekli izinleri alamadı.

Almanya Mainz merkezli BioNTech geçtiğimiz yıl ABD merkezini Cambridge, Massachusetts'te kurmuştu.

Reuters, AFP/SSB, JD

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