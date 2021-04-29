BioNTech'in iki dozu arasındaki süre ne kadar olmalı?

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik kararın iptal edildiğini duyurdu. Buna göre mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6- 8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" demişti. Bakanlıktan BioNTech aşısı için ikinci randevusu olanlara gönderilen mesajlarda da, randevuların iptal edildiği belirtilerek, ikinci doz için en erken 29 Mayıs'ta randevu alınabileceği bildirildi.

Bakanlıktan bu sabah yapılan bilgilendirmede ise ikinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik kararın iptal edildiği bildirildi. Buna göre mevcut randevular geçerliliğini koruyacak, ancak ikinci doz için yeni aşı randevuları 6 ile 8 hafta sonrasına verilecek.

Bakanlığın randevuları ertelemesi tepkilere yol açmış, hem aşı tedariki hem de iki doz arasındaki sürenin artırılması ile aşının koruyuculuğu konusunda soru işaretleri oluşmuştu.

BioNTech aşısı, İsrail'de 1 milyon 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre koronavirüse karşı yüzde 94 koruma sağlıyor. Yapılan araştırmaya göre aşının ilk dozunun yapılmasından 14 ila 20 gün sonra koronavirüs semptomlarına karşı yüzde 57'li etkili olduğu saptandı. Aşının etkisinin, ikinci aşılamadan yedi gün sonra ise yüzde 94'e yükseldiği tespit edildi.

Almanya'da süre 6 hafta

BioNTech aşısının iki dozunun arasındaki süre ülkeler arasında farklılık gösteriyor. İlk dozda da aşının belirli bir koruma sağlaması nedeniyle ve aşı kampanyasının daha hızlı ilerleyebilmesi için bazı Avrupa ülkeleri aşının iki dozu arasındaki süreyi uzatma kararı aldı.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) BioNTech gibi mRNA yöntemi ile üretilen aşılarda iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olmasını tavsiye ediyor. RKI'in internet sayfasında sıkça sorulan sorulara yanıt verdiği bölümde, "Verilen onaylar ve etkinliğe ilişkin mevcut veriler dikkate alındığında, STIKO mRNA aşılarında iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olmasını tavsiye ediyor" deniyor. STIKO'nun 1 Nisan'da güncellediği aşıya ilişkin tavsiyelerinde, iki doz arasındaki sürenin 6 hafta olması ile "bireysel koruma etkisinin çok iyi olacağı ve toplum düzeyinde de aşının etkisinin daha büyük olacağı" ifade ediliyor.

STIKO, daha önce ise BioNTech aşısının iki dozundaki sürenin 3 ile 6 hafta arasında olması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da Pazar gününe kadar tedarik edilen 29,9 milyon doz aşının, 20,1 milyon dozunu BioNTech aşısı oluşturuyor.

Fransa'da süre uzatıldı

BioNTech aşısını uygulayan ülkelerden Fransa'da da iki doz arasındaki süre artırıldı. 14 Nisan'dan beri geçerli olan uygulamaya göre, aşının birinci dozu ile ikinci dozu arasındaki süre 4 haftadan 6 haftaya çıkartıldı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, iki doz arasındaki sürenin uzatılmasını "Bu bize korumayı azaltmadan daha hızlı aşı yapılmasını sağlayacak" sözleriyle savunmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) BioNTech aşılarındaki iki doz arasında sürenin 3 hafta olmasını öneriyor.

Aşı kampanyasında hızla ilerleme sağlamak isteyen İngiltere ise iki doz arasındaki süreyi ilk artıran ülke olmuş, bu süre Ocak ayında 12 haftaya çıkatılmıştı.

ABD'de 21 gün tavsiye ediliyor

BioNTech aşısının uygulandığı ülkeler arasında bulunan ABD'de ise Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) iki doz arasındaki sürenin en az 21 gün olmasını tavsiye ediyor. İki doz arasındaki sürenin 21 günden az olmamasını tavsiye eden CDC, aşının her iki dozunun da BioNTech olması gerektiğine vurgu yapıyor.

DW,ANKA,DHA,rtr,dpa/JD,HT

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