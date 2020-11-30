 Biontech ve Pfizer AB′de kullanım iznine başvurdu | AVRUPA | DW | 01.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Biontech ve Pfizer AB'de kullanım iznine başvurdu

Biontech şirketi ve Pfizer, ortak geliştirdikleri korona aşısı için Avrupa İlaç Kurumu'na kullanım izni başvurusunda bulundu. Kurumdan izin çıkması halinde Aralık ayı içinde aşının sevkiyatına başlanabilecek.

default

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li Pfizer firması, ortaklaşa geliştirdikleri aşının kullanımı için harekete geçti. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, aşı için Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) kullanım başvurusunun Pazartesi günü yapıldığı belirtildi. ABD'li bir başka ilaç şirketi olan Moderna da kendi geliştirdiği aşı için EMA'ya başvuruda bulunmuştu.

EMA'nın şimdi bu başvuruları inceleyip kararını vermesi gerekiyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek. Bu sürecin ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor, ancak Biontech, kullanım izni verilmesi durumunda aşının Aralık ayı içinde sevkiyatına ve ardından da aşılama uygulamasına başlanabileceğini duyurdu. Biontech-Pfizer ortaklığı ile Moderna, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan da geliştirdikleri aşılar için acil kullanım izni istedi.

Yüzde 95 koruma sağlıyor

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklamıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtilmişti.

Aşının 65 yaş üstündekilerde yüzde 94 koruma sağladığı tespit edilmişti. Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.

"Yapay sürü bağışıklığı 2022'ye kadar sürebilir"

Adil dağıtım sözü

Biontech açıklamasında, aşı dozlarının "adil dağıtılacağına" ve bir ülkenin aşı dozlarının tümüne sahip olmayacağına da vurgu yaptı. Biontech'in hesaplamasına göre bu yıl içinde 50 bin doz, önümüzdeki yıl da 1 milyar 300 milyon doz aşı dünyaya dağıtılabilecek. Öte yandan Biontech'in aşısı, iki dozdan oluşuyor.

Biontech'in Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu üyesi Uğur Şahin de aşıya izin verilmesiyle birlikte dünya geneline dağıtımının mümkün olacağını ve kullanım izni almak için de yetkililerle işbirliği yaptıklarını söyledi. Şahin, "Tekrar normal hayata dönebilmek için virüsle yürütülen küresel mücadeleye katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şirket İngiltere, Avustralya, Kanada ve Japonya'da da kullanım izni başvurusundu bulundu. Biontech ile Pfizer ortaklığı ile Moderna'nın aşıları RNA teknolojisi kullanılarak geliştirildi.

dpa,AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Spahn: Aşı ruhsatı Aralık ortasında çıkar

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, şu an yaşanan gelişmelerin, koronavirüs aşısının Aralık ayı ortasında ruhsat alacağına işaret ettiğini belirtti. Spahn, BioNTech firmasının başarılarından da gurur duyduğunu dile getirdi.  

Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

İngilitere'de Astrazeneca tarafından geliştirilen korona aşısı, pandemiyle mücadelede umut vermişti. Ancak aşıya yönelik eleştiriler artıyor. İngiltere hükümeti de aşının tekrar incelenmesine karar verdi.  

Aşı bulundu, peki bundan sonra?

BioNTech ve Pfizer'ın aşı için yakında ruhsat alması bekleniyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Aşıya herkes ulaşabilecek mi? Aşının üretiminden nakliyesine kadar ciddi bir küresel seferberliğe ihtiyaç var.  

Beş soruda aşı ile ilgili merak edilenler

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili aşılar geliştirmeye çalışıyor. Peki, çalışmalar hangi aşamada?  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye'de koronavirüs aşısı: Yerli mi, yabancı mı?  

Benzer içerik

USA Moderna Tests von Corona-Impfstoff

Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor 30.11.2020

Moderna koronavirüs aşı adayının onayı için ABD ve Avrupa'da için acil ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi 2020 sonuna dek ABD’de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmek.

Teaser Picture COVID-19 vaccine tracker

Beş soruda aşı ile ilgili merak edilenler 22.11.2020

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili aşılar geliştirmeye çalışıyor. Peki, çalışmalar hangi aşamada?

USA Coronavirus Impfstoff-Test

AB Komisyonu Moderna ile anlaştı 24.11.2020

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'dan geri adım

Fransa'da bir siyahın polisçe darp edilmesi ve tartışmalı güvenlik yasasına yönelik kitlesel protestolar hükümete geri adım attırdı. Hükümet, yasanın yeniden yazılacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  