BioNTech sıtma aşısı üzerinde çalışıyor

Alman ilaç şirketi BioNTech, Covid-19 aşısını üretmek için kullandığı mRNA teknolojisi ile sıtma aşısı geliştirmeyi planlıyor.

BioNTech'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin 2022 yılının sonuna kadar sıtma aşısı için klinik deneylere başlamayı hedeflediklerini, özellikle sıtma kaynaklı ölümlerin çok olduğu Aftika'da da bir üretim tesisi açmak istediklerini belirtti.

BioNTech yöneticisi Uğur Şahin

BioNTech'in açıklamasında "Afrika ülkelerine aşı tedarik etmek ve Afrika kıtasında sürdürülebilir mRNA üretim kapasitesinin nasıl geliştirileceğini değerlendirmek'' için ortaklarla birlikte çalışıldığı belirtilerek, böyle bir tesisin kurulmasıyla birlikte çok sayıda fazla mRNA-bazlı aşı üretilebileceği ifade edildi.

Uğur Şahin'in duyurduğu proje Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından destekleniyor. Uğur Şahin böyle bir projenin erken dönem geliştirme ve test bütçesinin 30 ile 80 milyon dolar arasında olduğunu belirtirken, şu anda "bütçeyle ilgili herhangi kısıtlamaları olmadığını” söyledi.

BioNTech ve Pfizer, 2021 ve 2022'de orta ve düşük gelirli ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı tedarik etmeyi öngörüyor. Şirketler, Güney Afrika merkezli Biovac Enstitüsü'nün kıtada Covid-19 aşı üretmeye başlayacak ilk firma olacağını geçen hafta duyurmuştu. BioNTech daha önce, 2022'de yapılması planlanan klinik deneylerin yanı sıra çeşitli kanser türleri için tedaviler ve tüberküloz için bir aşı adayı üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2019 yılında dünya genelinde 229 milyon sıtma vakası görüldü. Aynı yıl 409 bin kişinin sıtmadan öldüğünü, bunların yüzde 67'sinin 5 yaşın altındaki çocuklar olduğu tahmin ediliyor. Afrika kıtası, sıtmadan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

AP/DBN, JD

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