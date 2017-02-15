BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de tam onay

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına tam onay verdi. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD'li ortağı Pfizer Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için Mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulunmuştu. FDA daha önce aşıya "acil kullanım onayı" vermişti.

FDA'dan yapılan açıklamada kararın pandemi ile mücadelede bir "dönüm noktası" olduğu ifade edildi. Aşının 12 yaş ve üzerine uygulanabilmesi için verilen acil kullanım onayının ise yürürlükte kalmaya devam edeceği bildirildi.

BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de Aralık ayından bu yana uygulanıyor. FDA'nın aşıya tam onay verebilmek için acil kullanım onayı için sunulandan on kat daha fazla veriyi incelemeye tabi tuttuğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, aşıya tam onay verilmesi kamu yönetimi, üniversiteler, sağlık kuruluşları gibi alanlarda görev yapanlar için aşı olmak yükümlülüğünü de beraberinde getirebilir. Ayrıca uzmanlar, aşının tam onay almış olmasının kamuoyunda aşıya duyulan güveni artırabileceği tahmininde bulunuyor.

ABD'de BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra Moderna ve Johnson&Johnson aşıları da acil kullanım onayı almıştı. Moderna da haziran ayı başında FDA'ya tam onay için başvuruda bulunmuş ancak henüz gerekli belgeleri iletmemişti. Johnson&Johnson'un ise bu sene içinde tam onay başvurusunda bulunması bekleniyor.

dpa/BÖ,TY

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