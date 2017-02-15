BioNTech/Pfizer üçüncü doz için ilk verileri iletti

Amerikalı ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısını tüm dünya çapında kullanıma sunan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, onay için üçüncü doz aşıya ilişkin verileri ABD'deki ilgili kuruma iletti.

Şirketten yapılan açıklamada, klinik deneyler sonucunda elde edilen verilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) iletildiği bildirildi. Açıklamada, ilk aşamada deneklerin ikinci doz aşıdan altı ile dokuz ay sonra "tazeleme aşısı" olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı olduğu ifade edildi. Sonuçlara göre, üçüncü doz aşıyı olan kişiler hem orjinal koronavirüse hem de Delta varyanına karşı iki doz aşı olanlara kıyasla "belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor" geliştirdi. Deneylerin diğer aşamalarından elde edilen sonuçların da kuruma gönderileceği kaydedildi.

Uğur Şahin: "İlk veriler korumayı artırdığını gösteriyor"

BioNTech'in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin açıklamasında, "Virüsün en az bir adım önünde olmak için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orjinal virüse ve varyantlarına karşı "yüksek koruma sağlanabileceğini hata bunun da aşılabileceğini" gösterdiğini vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD'de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu. BioNTech/Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım onayı almıştı.

BioNTech/Pfizer'in gelecek haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanı sıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.

dpa,DW/BÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe