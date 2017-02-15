 BioNTech/Pfizer: Üçüncü doz da gerekecek | DÜNYA | DW | 09.07.2021

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DÜNYA

BioNTech/Pfizer: Üçüncü doz da gerekecek

BioNTech ve Pfizer, elde edilen verilerin aşıların ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra koruma etkisini azaltığını gösterdiğini açıkladı. İki şirket, şimdi üçüncü doz izni almak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, kapsamlı bir aşılamanın yapıldığı İsrail'den gelen verilerin, aşının enfeksiyon ve semptomatik Covid-19'a karşı koruma etkisini ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra azaldığını gösterdiğini duyurdu.

Açıklamada, elde edilen verilerin ikinci doz aşılamadan 6 ila 12 ay sonra büyük olasılıkla üçüncü doz aşının gerekliliğine işaret ettiği belirtildi.

Üçüncü dozla ilgili araştırma sürüyor

Üçüncü doz aşılama ile ilgili devam eden bir araştırma olduğunu ve bu araştırmada "cesaret verici veriler" gözlemlediklerini kaydeden iki şirket, söz konusu araştırmanın sonuçlarının kısa zaman içinde bir bilim dergisinde yayınlanacağını da aktardı.

Açıklamada, üçüncü dozun şimdiye kadar Delta da dahil test edilen tüm koronavirüs varyantlarına karşı en yüksek koruma etkisini sürdürdüğü ve üçüncü doz BioNTech aşısından sonra vücuttaki antikor miktarının 5 ila 10 kat fazla arttığı da aktarıldı. 

BioNTech ve Pfizer, önümüzdeki haftalarda ABD İlaç Dairesi (FDA), Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ve diğer ilgili kurumlara üçüncü doz izni almak için başvuruda bulunacaklarını da duyurdu.

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Delta'ya özel yeni aşı

Öte yandan BioNTech firması, Delta varyantına özel yeni bir aşı üzerinde çalışıyor. Yeni aşının ilk numuneleri üretilirken bu aşıyla ilgili klinik araştırmalara da Ağustos ayında başlanması planlanıyor.

dpa,AFP/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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