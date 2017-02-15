 BioNTech geçen yıl 10 milyar euro kâr elde etti | Almanya | DW | 30.03.2022

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Almanya

BioNTech geçen yıl 10 milyar euro kâr elde etti

Korona aşısını geliştiren BioNTech şirketi geçen yıl net 10 milyar 300 milyon euro kâr elde etti. Şirketin bu yılki hedefi ise 13 milyar ile 17 milyar euro arasında ciro yapmak.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu koronavirüs aşısı üreticisi BioNTech şirketi, geçen yıl 10 milyar 300 milyon euro net kâr elde etti. Merkezi Almanya'nın Mainz kentinde bulunan şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamada, satışlardan yaklaşık 19 milyar euro gelir elde edildiği belirtildi. BioNTech 2020 yılında ise 15,2 milyon euro kâr, 482 milyon euro da ciro yapmıştı. BioNTech, Covid-19 aşılarının satışından bu yıl da 13 milyar ile 17 milyar euro arasında ciro elde etmeyi öngörüyor.

BioNTech, geçen yıl 2,6 milyar doz korona aşısı üretti. Böylece planlanandan 100 milyon daha fazla aşı üretilmiş oldu. Şirket bu yılki araştırma ve geliştirme harcamalarını 2021'e göre yaklaşık yüzde 50 oranında artırarak 1,4 milyar ile 1,5 milyar euro arasına çıkarmayı planlıyor.

BioNTech, halen Omikron varyantına uyarlanmış bir aşı üzerinde çalışıyor. Söz konusu aşının klinik çalışmalarında ilk verilerin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Araştırmaya yaklaşık 2 bin 150 yetişkin denek katılıyor. 

Öte yandan BioNTech yönetimi, önümüzdeki iki yıl içinde 1,5 milyar dolara kadar bir hisse geri alım programı için onay başvurusunda bulunmayı ve hisse başına 2 euro özel temettü önermeyi planlıyor.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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