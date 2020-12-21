 BioNTech aşısının dağıtımı AB′de başladı | DÜNYA | DW | 23.12.2020

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DÜNYA

BioNTech aşısının dağıtımı AB'de başladı

Pazartesi günü AB'nin BioNTech-Pfizer aşısına onay vermesinin ardından dağıtım işlemlerine bugün başlandı.

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Pfizer ve BioNTech ortaklığında koronavirüse karşı geliştirilen aşını dağıtımı bugün Avrupa Birliği'nde başladı. Donduruculu üç kamyonun Belçika Puurs'daki Pfizer fabrikasından bu sabah polis eşliğinde ayrıldığı bildirildi.

Pfizer, ilk partinin nereye dağıtıldığına dair bilgi vermedi. Alman yetkililer, 150 bini aşkın dozun sevkiyatının Cumartesi günü yapılmasını bekliyor. Bu miktarı yıl sonuna kadar yaklaşık 1,2 milyon dozun takip etmesi planlanıyor.

Avrupa İlaç Dairesi'nin Pazartesi günü BioNTech-Pfizer aşısına yeşil ışık vermesinden birkaç saat sonra AB Komisyonu da aşıya onay verdiğini açıklamıştı. Aşılamaların Almanya dahil birçok AB ülkesinde 27 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Diğer ülkelerde durum ne?

Pfizer, İngiltere'den aşı onayının çıkmasının ardından İngiltere'ye aşı dağıtımına Aralık ayının başında başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), BioNTech ile toplamda 200 milyon doz aşı almak için anlaşmış durumda. Firmalar ABD ile 1.95 milyar dolar karşılığında ek 100 milyon doz için anlaşıldığını açıkladı. BioNTech, en az 70 milyon dozun Haziran ayının sonuna kadar ABD'ye dağıtılmış olacağını açıkladı.

İsviçre aşılamaya AB ülkelerinden önce başladı. 90 yaşındaki bir huzur evi sakini bugün aşılanarak ülkede BioNTech-Pfizer aşısının uygulandığı ilk kişi oldu. Luzern Kantonu Sağlık Direktörü Guido Graf, Noel'den önce aşılamanın başlamasından dolayı memnun olduğunu ve bunun korona ile mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinde aşılamanın Perşembe günü başlayacağını duyurdu. Belgrad, başlangıçta 5 bin doz BioNTech aşısı bekliyor. Vucic, önceliğin yaşlılara verileceğini söyledi. Sırbistan'da şimdiye kadar korona nedeniyle 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da da aşılama Perşembe günü başlıyor. Ülke ilk etapta 7.5 milyon doz BioNTech aşısı almayı ve orta vadede bu miktarı 34.4 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

AFP / AI, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Uğur Şahin: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı da etkili

BioNTech aşısının mimarlarından Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi.  

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