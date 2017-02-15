BioNTech aşısı 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili

Alman BioNTech şirketi ile Amerikan partneri Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının, faz 3 araştırmaları kapsamında 12-15 yaş arasındaki çocuklarda beklentilerin de üzerinde başarı sergileyerek, aşının yüzde 100 etki gösterdiği ve güçlü antikor sonuçları verdiği açıklandı. Her iki şirketin kendi verilerine göre, bu başarının yanı sıra, yan etki konusunda da sonucun çok başarılı olduğu duyuruldu. BioNTech şirketinin kurucusu ve ortaklarından Prof.Dr. Uğur Şahin, sonuçların çok cesaret verici olduğunu söyledi.

Aşının gençlere yönelik kullanımı için, söz konusu araştırmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) verileceği de bildirildi. ABD ve AB'de şimdiye kadar tescillenen aşılardan sadece BioNTech/Pfızer aşısı 16 yaş ve üzeri için kullanılabiliyordu. Diğerleri 18 yaş üzeri yetişkinlerde uygulanıyor.

BioNTech şirketinin kurucusu ve ortaklarından Prof.Dr. Uğur Şahin,

Ürettiği aşıları kendi ülkesinde uygulamaya öncelik veren ve ihraç etmeyen ABD aşılamada hızlı yol alan ülkeler arasında bulunuyor. AB ülkeleri ise aşı sağlama ve dağıtımında yaşanan sıkıntı nedeniyle hala riskli ve hassas grupları aşılamada bile yol alabilmiş değil. Bu soruna, son günlerde özellikle 60 yaş altı kadınlarda beyin damarlarında tromboza yol açtığı şüphesiyle uygulamasına ara verilen AstraZeneca aşısı sıkıntısı da eklendi. Almanya'da da hükümetin aşı stratejisini belirleyen kuruluşlardan olan Sürekli Aşı Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üstü kişilere uygulanması kararı alınmış, buna rağmen bu aşıyı yaptırmak isteyenlerin, oluşacak riski bireysel göze alma taahhüdü ile yaptırabilecekleri açıklanmıştı.

BioNTech aşısı altı ay ile 11 yaş arasında da deneniyor

Hastalığı yetişkinler kadar ağır geçirmeyen çocuklara yönelik aşı bulunması için ilaç ve biyoteknoloji şirketleri yoğun çalışmalar yürütüyor. BioNTech/Pfizer, gençler arasında başarı gösteren aşılarının altı ay ile 11 yaş arası çocuklarda etkisinin tespiti için de faz 3 çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Her iki şirketten yapılan açıklamada, geçen hafta beş ila 11 yaş arası deneme grubuna ilk doz aşının yapıldığı, gelecek haftadan itibaren de iki ila beş arası gruba ilk doz aşının uygulanmasına başlanacağı duyuruldu. İkinci dozların da ilkinden üç hafta sonra yapılmasının öngörüldüğü bildiriliyor. BioNTech ile Pfizer bu sene dünya çapında 2,5 milyar doz dağıtım yapılacağını açıkladı.

İsrail gençleri aşılamaya başlamak istediğini duyurdu

Dünya çapında aşılamada sergilediği hızlı tempo ile dikkatleri üzerine çeken İsrail'de de hükümet, bugün yapılan açıklamadan sonra FDA'dan onay alması halinde söz konusu yaş aralığındaki gençleri hemen BioNTech/Pfizer aşısıyla aşılamaya başlamak istediğini duyurdu. Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail, halkının yarıdan fazlasını aşılamayı başardı. Bu başarının arkasında İsrail’in tedarikçilerle yaptığı anlaşmalar büyük rol oynadı. Avrupa Birliği ülkelerinin aksine İsrail, üreticilerle olan kontratını kamuoyuyla paylaşmış, buna göre İsrail'in, BioNTech/Pfizer aşısının her bir dozu için AB'ye kıyasla daha fazla para ödediği ortaya çıkmıştı. İsrail doz başına 23 euro öderken, AB ülkeleri 12 Euro ödeme temelli sözleşme imzalamıştı.

AFP, Reuters / ETO,ET

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