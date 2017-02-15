 BioNTech 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı izni isteyecek | Almanya | DW | 10.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

BioNTech 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı izni isteyecek

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Coronavirus - Impfung beim Kinder- und Jugendarzt

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirdiği koronavirüs aşısı için gelecek haftalarda izin başvurusu yapacağını açıkladı.

BioNTech kurucularından Özlem Türeci Spiegel'e yaptığı açıklamada "5 ile 11 yaş arasında yaptığımız çalışmanın sonuçlarını gelecek haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" dedi. Türeci araştırma sonuçlarına sahip olduklarını ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Türeci "Üretimi şu anda hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak dozu daha düşük ve daha az doldurulması gerekiyor" diye konuştu. BioNTech CEO'su Uğur Şahin de Spiegel'e "Durum iyi gözüküyor, her şey plana göre ilerliyor" dedi.

BioNTech yıl sonuna kadar da altı ay üzeri yaştaki çocuklar üzerindeki araştırma sonuçlarını almayı bekliyor. Türeci ve Şahin gelecek haftalarda aşı olmakta kararsız olan kişileri de ikna etmek için daha fazla çaba göstereceklerini söyledi. "Toplum olarak zor bir kış geçirmemek için önümüzde 60 günlük bir süre var" diyen Şahin "Bu iki ay içinde olabildiğince çok insanı seferber etmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

AFP, dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Aşılı olup da koronaya yakalanmak ne demek?

Tam aşılı olup da koronaya yakalananların olması Almanya'da da tartışılıyor. Ancak yoğun bakımdaki hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğine dikkat çekiyor.  

BioNTech-Pfizer aşısına ABD'de tam onay

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısına tam onay verdi. FDA kararın pandemi ile mücadelede bir "dönüm noktası" olduğunu açıkladı.  

ABD'li uzman: Pandemi 2022 ilkbaharında bitebilir

Beyaz Saray'ın pandemi danışmanı Antony Fauci, ABD'de ne zaman pandeminin biteceğine ilişkin tarih verdi. Ancak Fauci, pandeminin bitmesinin aşılama oranına bağlı olduğunu söyledi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Maliye Bakanlığı

Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı

Almanya'da genel seçimlere sayılı günler kala maliye ve adalet bakanlıklarında kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  