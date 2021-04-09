Bilim Kurulu kabineye "kapsayıcı öneriler" sunacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü" diye ekledi.

Koca, "Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici" uyarısında bulundu.

6 ilde kritik seviye

Koca, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirtirken ülke genelinde geçen Kasım ayında yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oranın yüzde 53'lere kadar düştüğünü söyledi.

"Kapsayıcı öneriler sunacağız"

Bilim Kurulu'nun Salı günkü kabine toplantısında ne yönde tavsiyelerde bulunacağına dair de konuşan Koca, "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Yarın kabine toplantısında kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar" ifadesini kullandı.

"Yerli aşıda 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir"

"Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz" diyen Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayı şöyle aktardı:

"Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir."

30 milyon doz BioNTech aşısı

BioNTech/Pfizer aşısı için yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren Koca, "Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz" ifadesini kullandı. Koca, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlaması hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar" dedi.

DW,CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe