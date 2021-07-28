Bilim insanlarından iklim için küresel acil eylem çağrısı

Bilim insanları iklim krizinde gelinen noktanın alarm vermeye başlamasından endişeli. Farklı ülkelerden 13 binden fazla bilim insanın dahil olduğu araştırma grubunun BioScience dergisinde yayınlanan makalesinde iklim için küresel acil durum çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 150 ülkeden 10 binden fazla bilim insanı, iki yıl önce de iklim açısından küresel acil durum ilan etmişti. Yeni yapılan çağrıdaysa, öncekilere ek olarak 2 bin 800'den fazla bilim insanı imza sahibi.

Araştırmacılar, 2019 bildirisinden bu yana, gezegende iklimle ilgili felaketlerde "eşi benzeri görülmemiş bir artış" gördüğüne dikkat çekiyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nin Direktörü ve Philip Duffy, "Son birkaç yılda tanık olduğumuz aşırı iklim olayları -son birkaç haftadan bahsetmiyorum bile- iklim krizini acilen ele almamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Aşırı yağışlar ve sel Çin'i de vurdu

İşaretler neler?

Araştırmacılar, sera gazı emisyonları, buzul kalınlığı, deniz buzulları ve ormansızlaşma dahil olmak üzere gezegenin durumunu ölçmek için bazı "hayati işaretleri" değerlendirdi. Bu 31 işaretten 18'inin olması gerekenden rekor düzeyde yüksek veya rekor düzeyde düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada ayrıca 2020 yılının, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğuna dikkat çekildi. Ve bu yılın başlarında, Dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonun, ölçümlerin başlamasından bu yana en yüksek seviye olduğuna vurgu yapıldı.

Araştırmacılar, Grönland ve Antarktika'da tüm zamanların en düşük buz kütlesi seviyelerinin kaydedildiğini belirtirken buzulların 15 yıl öncesine göre yüzde 31 daha hızlı eridiğine dikkat çekti. Bunlara ek olarak, Brezilya'da Amazonlar'da yıllık kayıp oranının 2020'de 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü Müdürü ve çalışmanın yazarlarında Tim Lenton, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da son zamanlarda rekor kıran sıcak hava dalgasının iklim kriziyle ilişkili olduğunu ve bunların, gezegenin şimdiden "şoke edici ve beklenmedik şekillerde davranmaya başladığını gösterdiğini" belirtti.

Buzulların erimesi de endişe verici gelişmeler arasında değerlendiriliyor

İklim krizinin çözümü için öneriler

Araştırmacılar, kısa vadede üç adımın acil olarak atılması gerektiğinin altını çiziyor:

- Fosil yakıtların aşamalı olarak ve tamamen ortadan kaldırılması

- Önemli bir karbon bedeli konması

- Karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik alanları gibi ekosistemlerin restore edilmesi.

Bilim insanları bunlara ek olarak, farkındalığı artırmak için tüm okullarda iklim değişikliğinin temel müfredata dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bilim insanları ayrıca kirleticilerin azaltılması, insan popülasyonunun dengelenmesi ve bitki bazlı diyetlere geçilmesi çağrısında da bulundu.

Çalışmanın baş yazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi Ormancılık Okulu'ndan Ekoloji Profesörü William Ripple, "İklimdeki acil durumu bağımsız bir sorun olarak ele almayı bırakmalıyız. Küresel ısınma, sıkışan Dünya sistemimizin tek belirtisi değil" değerlendirmesinde bulundu.

İklim krizi ve etkileriyle mücadeleye yönelik politikaların sorunun temelinden başlaması gerektiğini vurgulayan Ripple, bunu da "gezegenin insanlar tarafından aşırı kullanımı" olarak açıkladı.

AFP, dpa/DBN, JD

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