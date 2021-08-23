Bilgisayar

Türkiye’de büyüyen oyun sektörü | ABD'de ilk 10'da Türkiye'den oyunlar var

Türkiye’de video oyun geliştiricileri, 2020 yılında toplamda 2 milyar dolarla en yüksek yatırım oranına ulaştı. Geçtiğimiz yıl Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga firması tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınmasıyla birlikte ülkedeki oyun stüdyolarına yatırım hiç olmadığı kadar arttı. DW Türkçe sektörün nasıl bu kadar büyüdüğünü ve beklenen riskleri araştırdı.