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Yüklenen verileri depolayıp, arzu edildiği anda geri verebilen elektronik cihaz. Bilgisayarın temel çalışma prensibi ikili sayı sistemi yani sadece 0 ve 1 den oluşan kodlamalardır.
1981 yılında IBM şirketi ilk kişisel bilgisayarı üretti. Günümüzde bilgisayar, masa üstü, diz üstü, tablet bilgisayarlar olmak üzere farklı cihazları kapsayan bir üst kavram niteliğinde.
Türkiye’de video oyun geliştiricileri, 2020 yılında toplamda 2 milyar dolarla en yüksek yatırım oranına ulaştı. Geçtiğimiz yıl Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga firması tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınmasıyla birlikte ülkedeki oyun stüdyolarına yatırım hiç olmadığı kadar arttı. DW Türkçe sektörün nasıl bu kadar büyüdüğünü ve beklenen riskleri araştırdı.
İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.