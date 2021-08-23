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Bilgisayar

Yüklenen verileri depolayıp, arzu edildiği anda geri verebilen elektronik cihaz. Bilgisayarın temel çalışma prensibi ikili sayı sistemi yani sadece 0 ve 1 den oluşan kodlamalardır.

1981 yılında IBM şirketi ilk kişisel bilgisayarı üretti. Günümüzde bilgisayar, masa üstü, diz üstü, tablet bilgisayarlar olmak üzere farklı cihazları kapsayan bir üst kavram niteliğinde.

Türkiye’de büyüyen oyun sektörü | ABD'de ilk 10'da Türkiye'den oyunlar var 23.08.2021

Türkiye’de video oyun geliştiricileri, 2020 yılında toplamda 2 milyar dolarla en yüksek yatırım oranına ulaştı. Geçtiğimiz yıl Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga firması tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınmasıyla birlikte ülkedeki oyun stüdyolarına yatırım hiç olmadığı kadar arttı. DW Türkçe sektörün nasıl bu kadar büyüdüğünü ve beklenen riskleri araştırdı.

Antikitera düzeneği: Dünyanın ilk "mekanik bilgisayarı" 08.04.2021

İngiltere'deki araştırmacılar 1901 yılında Girit'in kuzeybatısındaki Küçük Çuha adası yakınlarında batık bir hazine gemisinden çıkarılan Antikitera düzeneğinin sırrının çözümünde "büyük bir adım" attıklarını bildirdi. Uzmanlar düzeneği yeniden yaratmayı hedefliyor. Araştırmacılar, antik Yunanların bu cihaz aracılığıyla Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin hareketlerini hesaplayabildiklerini kaydediyor.
FILE PHOTO: The GameStop store sign is seen at its shop in Westminster, Colorado January 14, 2014. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

GameStop olayı: Sırada ne var? 29.01.2021

İşlem platformlarının bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı GameStop’un hisselerinde alım-satım işlemlerini geçici olarak durdurması, büyük tepki çekti. Peki şimdi ne olacak?
ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt mit einem Laptop an einem Tisch im Homeoffice. Angesichts der kritischen Corona-Lage müssen sich die Menschen in Deutschland auf längere Beschränkungen bis in den Februar gefasst machen. Dazu könnten auch neue Vorgaben zu stärker schützenden Masken und zum Arbeiten von zu Hause kommen, wie vor Beratungen von Kanzlerin Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag deutlich wurde. (Zu dpa «Lockdown wohl bis Februar - Schutzmasken und Homeoffice im Blick»)

Almanya'dan öğretmenlere 500 milyon euroluk dizüstü bilgisayar 27.01.2021

Alman hükümeti, uzaktan eğitimi mümkün kılmak için öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtılması programını hayata geçiriyor. Almanya bunun için 500 milyon euro harcayacak.
A young boy is watching a television screen with his back for a tv effect on children or a communication concept. Bild: HaywireMedia - Fotolia #49124964

"Pandemide çocukları bilgisayarla başbaşa bırakmayın" 26.01.2021

Pandemi döneminde çocuk ve gençler bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçiriyor. Alman hükümetinin bağımlılık sorumlusu aileleri çocuklarını alternatif etkinliklere yöneltmeye çağırdı.

MILLI EGITIM BAKANI ZIYA SELCUK, 'UZAKTAN EGITIME BIR FIKRIM VAR' KONULU TOPLANTIYA KATILARAK BURADA BIR KONUSMA YAPTI. FOTO-HARUN OZALP-ANKARA-DHA Fotos von der türkischen Bildungsminister Ziya Selçuk. Er hat heute bei einem Konferenz über die Corona-vorkehrungen im neuen Schuljahr erläutert. Foto Credit DHA

Uzaktan eğitimin detayları belli oldu 18.11.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre uzaktan eğitim 4 Ocak’a kadar sürecek. Bu süre içinde sınav yapılmayacak. Öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.

Süper bilgisayar koronavirüsün havada nasıl yayıldığını çözdü 07.11.2020

Japon araştırmacılar süper bilgisayar aracılığıyla hazırladıkları simülasyonda farklı koşullarda koronavirüsün damlacıklar aracılığıyla nasıl yayıldığını ortaya koydu. Maske mi siperlik mi sorusuna da yanıt buldular.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau arbeitet am 04.11.2014 in einem Studio in Berlin an einem Laptop. | Verwendung weltweit

Almanya'da devlet memurlarına 40 bin bilgisayar 08.10.2020

Alman hükümeti, pandemi döneminde devlet memurlarının evlerinden çalışabilmeleri için 93,5 milyon euro değerinde 40 binden fazla bilgisayar satın aldı.

ARCHIV - Schüler der Aydin Dogan Anadolu Berufsschule von Istanbul arbeoten am 31.03.2009 an Computern. Die türkische Regierung verschärft die Kontrolle des Internets. Foto: Soeren Stache dpa (zu dpa Türkische Regierung verschärft Kontrolle des Internets vom 06.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Türkiye'de bilgisayar fiyatları katlandı 05.10.2020

Uzaktan eğitim ve evden çalışmanın en önemli aracı olan bilgisayarlara talep artıyor. Ancak talep ve döviz kuruyla birlikte fiyatlar da katlandı.

Links: U.S. President Donald Trump addresses a joint news conference with Finland's President Sauli Niinisto in East Room of the White House in Washington, U.S., October 2, 2019. REUTERS/Leah Millis Rechts: Former U.S. Vice President and Democratic presidential hopeful Joe Biden makes a statement during an event in Wilmington, Delaware, U.S., September 24, 2019. REUTERS/Bastiaan Slabbers

Microsoft: Trump ve Biden'a hacker saldırıları yoğunlaşıyor 11.09.2020

Microsoft, ABD'deki Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat ve Cumhuriyetçi kampanya ekiplerine yönelik korsan saldırıların arttığını bildirdi. Bilgisayar korsanlarının Rusya, Çin ve İran bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Auswärtiges Amt in Berlin Auswärtiges Amt in Berlin Foreign Office in Berlin Foreign Office in Berlin

Berlin'den Moskova'ya sert siber saldırı notası 28.05.2020

Almanya Dışişleri Bakanlığı, beş yıl önce Federal Meclis'in internet ağına düzenlenen siber saldırı nedeniyle Rusya'ya sert bir nota verdi. Saldırının arkasında Rus askeri istihbaratının olduğu sanılıyor.

ILLUSTRATION - Eine Frau arbeitet am 07.09.2016 in einem Studio in Hamburg an ihrer Bewerbung, waehrend Bewerbungsmappen neben ihr liegen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl gidiyor? 05.04.2020

Koronavirüs üniversitelerin bu yılı uzaktan eğitimle tamamlamasına yol açtı. Salgın döneminde uzaktan eğitim şu an için en iyi çözüm olarak görülürken, öğrencilerin en önemli sorunu internet kotası ve bilgisayar.
29.05.2019, Aserbaidschan, Baku: Fußball: Europa League Finale FC Chelsea - FC Arsenal im Olympiastadion. Mesut Özil von Arsenal sitzt enttäuscht nach der Niederlage auf der Bank. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Özil konsol oyunu PES'ten çıkarıldı 19.12.2019

Çinli bilgisayar oyunları üreticisi NetEase, Uygurlara yönelik siyaseti nedeniyle Pekin yönetimini eleştiren Mesut Özil'i dünyanın en çok oynanan konsol oyunlarından olan Pro Evolution Soccer'dan çıkardı.
Â©PHOTOPQR/NICE MATIN ; CHALLENGE BLUE WHALE ILLUSTRATION suicide jeune |

150 gencin ölümünde "Mavi Balina" şüphesi 11.11.2019

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre, Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 150 gencin intiharıyla "Mavi Balina" oyununun bağlantısı olduğu düşünülüyor.
Google Quantum Dream; Pressebilder auf Anfrage von Google zugeschickt

Google bilgisayarında kuantum devrimi 23.10.2019

Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen ve klasik bilgisayarların 10 bin yılda çözebileceği bir problemi kuantum bilgisayarının 200 saniyede çözdüğünü öne sürdü. IBM ise Google’ı yalanladı.

Kuantum bilgisayarı nedir? 24.09.2019

Kuantum bilgisayarlarını hiç duydunuz mu? Bilgisayar kurtları ve fizikçiler, bir süredir onlar hakkında oldukça hararetli tartışmalar yürütüyor.

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