Bilgen ile HDP arasında ipler koptu

HDP'den istifa ettiğini dün kamuoyuna duyuran Kars Eski Milletvekili ve Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Bilgen, paylaşımında "Eleştiriye açık oldum, eleştiriyi yararlı buldum. Hakaret, iftira, küfür, alay, tehdit hak değildir" dedi.1

Ayhan Bilgen dün yayınladığı istifa mektubunda "toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğu ihtiyacı" partisinden ayrılmasına gerekçe göstermişti. Bilgen, "HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağımız açıklamayla son bulacağını umuyor aksi taktirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni parti sinyali

Ayhan Bilgen'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu bir süre önce kamuoyuna yansımıştı. Geçen hafta Sözcü gazetesine konuşan Bilgen, "Daha çok demokrasi ve sosyal adalet ortak paydasında ekonomik sorunlarla özgürlüklere dair talepleri eşit yurttaşlık zemininde çözebilecek bir siyasal platformun inşası için arama toplantıları ve görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bilgen, bunun bir siyasal partiye dönüşüp dönüşmeyeceğini "toplumun göstereceği ilgi ve bu tıkanmayı gören çevrelerin cesaretiyle sağlanabileceğini" söylemişti.

HDP ile yollar neden ayrıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani eylemleri kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan eski HDP Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, bu dönemde partisi HDP'ye bazı eleştiriler yöneltmişti. "HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor" başlıklı bir metin kaleme alan ve bu metni Twitter hesabından paylaşan Bilgen, "Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine HDP’nin genişleme sorunları Kandil, İmralı ya da geçmişte sanıldığı gibi cezaevlerinden müdahaleden çok, kendi yönetiliş biçiminden kaynaklanmaktadır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim "tersine Türkiyelileşme” diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgen, partisine yönelik eleştirilerini sürdürmüş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Türkiye'nin yeni bir fikir ve tarza" ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. Bilgen'in bu çıkışları yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Bilgen'in açıklamalarını, "Temennimiz odur ki Bilgen'in ifade ettiği fikirler bu iktidara payanda olmasın ve iktidar tarafından kullanılmasın" sözleriyle değerlendirmişti.

DW/BÖ,HS

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