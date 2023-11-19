Biden'den Ortadoğu'da "iki devletli çözüm" vurgusu

ABD Başkanı Biden, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında birleşebileceğini belirterek bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in operasyonu sürerken, Gazze'nin geleceği de tartışılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini tekrarlarken, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Filistin bölgelerinin Filistin Özerk Yönetimi altında olması gerektiğini belirtti. Washington Post gazetesine yazdığı makalede Biden "Hepimiz barış için çabalarken ve iki devletli çözüm için çalışırken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria tek bir yönetim yapısı altında nihayetinde yeniden canlandırılmış Filistin Özerk Yönetimi altında olmalı" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme vurgu yapan Biden, "İki devletli çözüm hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli olarak güvenliğini sağlamanın tek yoludur. Her ne kadar bu uzak bir gelecek gibi görünse de bu kriz bunu her zamankinden daha zorunlu hâle getirdi" ifadelerine yer verdi.

Filistin halkının kendi devletini ve radikal İslamcı Hamas'tan bağımsız bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Biden, "Gazze Şeridi'nden gelen görüntüler ve aralarında çocukların da olduğu binlerce sivilin ölümü yüreğimi parçalıyor" dedi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 5 bini çocuk olmak üzere, yaklaşık 12 bin 300 Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor Fotoğraf: Ariel Schalit/AP/picture alliance

"Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı"

Şimdi hedefin sadece bugünkü savaşa son vermemek olmaması gerektiğini ifade eden Biden, "Amaç savaşı sonsuza kadar bitirmek, şiddet döngüsünü kırmak ve tarihin sürekli kendini tekrar etmemesi için Gazze ve bütün Ortadoğu'da daha güçlü bir şey inşa etmek olmalı" dedi.

Gazze'nin hiçbir zaman terörizme bir platform oluşturmaması gerektiğini belirten ABD Başkanı, makalesinde "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, Gazze yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka altına alınmamalı, topraklar azaltılmamalı" ifadelerine de yer verdi.

Batı Şeria'da şiddete karşı uyarı

Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetinin de durması gerektiğini belirten Biden, "Yahudi yerleşimci" ifadesini kullanmadı. "İsrail liderlerine Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik aşırılık yanlısı kişilerin şiddetinin durdurulması ve bu şiddeti uygulayanların hesap vermesi gerektiği konusunda ısrarcı oldum. ABD, Batı Şeria'daki sivillere saldıran aşırılık yanlılarına vize yasağı dahil gereken adımları atmaya hazırlanıyor" dedi.

İsrail'in hedef aldığı Şifa Hastanesi'nden tahliye edilen hastaları bölgedeki başka bir hastaneye nakliye eden otobüs Fotoğraf: Abed Zagout/Anadolu/picture alliance

1967'deki savaşın ardından İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da, uluslararası toplum tarafından tanınan ve barış müzakerelerinde muhatap olarak görülen Filistin Özerk Yönetimi görev yapıyor. Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve İsrail ordusunun operasyonlarında Filistin Özerk Yönetimi verilerine göre 380'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Netanyahu'dan Biden'a yanıt

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Biden'ın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Özerk Yönetimi altında olması gerektiği yönündeki önerisine karşı çıktı. Netanyahu, "Filistin Özerk Yönetimi'nin şu andaki şekliyle Gazze'de sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum" dedi. Netanyahu daha önceki açıklamalarında da İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir süre için askeri yetkileri devralabileceğini belirtmişti.

AFP, dpa, rtr/JD, BÜ

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