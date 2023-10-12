Biden'den Netanyahu'ya "savaş kurallarına" uyma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail'e savaş kurallarına göre hareket etmesi yönünde mesaj verdi ve "Savaşın kuralları vardır" diye hatırlattı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun takma ismini kullanan Biden'in, "Bibi'yi 40 yıldır tanıyorum" sözleri de dikkat çekti.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve ABD gibi demokratik ülkelerin hukuk devleti ilkelerine göre hareket etmesinin onları güçlü ve güvenli kıldığını söylediğini vurguladı.

Biden, Hamas tarafından kaçırılan ABD vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine geri getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da kaydetti.

Beyaz Saray'da Yahudi cemaatlerini kabul eden Biden, yaptığı konuşmada İranı da uyardı. Tahran'a dikkat olması için açık ve net bir uyarı mesajı verildiğini söyledi.

Netanyahu bütün Hamas üyelerini öldürmekle tehdit etti

Filistinli radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından İsrail'de savaş boyunca görevde kalması planlanan bir "acil durum hükümeti" kurulması konusunda uzlaşı sağlanırken, Başbakan Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik partisi ile sağlanan uzlaşı sonrasında "bir savaş kabinesi" kurulacağını da açıkladı. Yeni kabineyle basının karşına çıkan Netanyahu, Hamas'ın bütün üyelerini öldürmekle tehdit etti. Hamas'ı "IŞİD" diye niteleyen İsrail Başbakanı, "Dünya IŞİD'i nasıl yok ettiyse, biz de Hamas'ı o şekilde ezip yok edeceğiz" diye konuştu ve "Her Hamas üyesi ölüdür" diye tekrar etti. Savunma Bakanı Joav Gallant da "Hamas'ın yeryüzünden silineceğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürerken BM de sivillerin her daim korunması ilkesine uyulmasını tekrarladı. Filistin tarafında da can kaybının bin 200'ü geçtiği duyuruldu. Fotoğraf: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Can kaybı artıyor

Hamas'ın hafta sonunda İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda ise can kaybının bin 200'ü geçtiği açıklandı. İsrail ordusu, ölenlerden 189'unun İsrail askeri olduğunu açıkladı. Ayrıca İsrail makamları, yaklaşık 150 kişinin de Hamas tarafından kaçırıldığını kaydetti.

İsrail'in bombardımanı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının da bin 200'ü geçtiği bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan haberlere göre 5 bin 600 Filistinlinin de yaralandı.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre de Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiden 340 bini İsrail'in hava saldırıları nedeniyle evlerini terketmek zorunda kaldı.

İsrail bombardımanı sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ederken bölgedeki Filistinlilerin durumunun da giderek daha da kötüleştiğine dikkat çekiliyor. İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden Arap Birliği'ne üye ülkeler, saldırıların insani açıdan "felakete" yol açacak sonuçları ve çatışmaların daha da artmasıyla bölgede oluşabilecek güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Hamas'a yönelik hava bombardımanını sürdüren İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir kara harekatı hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht bu sabah yaptığı açıklamada, hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz kararın verilmediğini belirtti. İsrail'in kara harekatı için 300 bin askerle sınırda yığınak yapmıştı.

Gazze'deki duruma ilişkin olarak da Hecht hava bombardımanı sırasında da "istihbarat bilgilerine dayalı olmayan hiçbir hedefi vurmadıklarını" belirtti.

Bir kara harekatı olasılığı artarken ABD'nin de İsrail ve Mısır hükümetleriyle, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne kapalı tuttuğu sınırı sivillerin geçişine açması yönünde görüşmeler yürüttüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da bugün İsrail'e hareket ettiği ve Başbakan Benyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceği belirtildi.

AFP, dpa / ETO, JD

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