 Biden′dan Erdoğan′a Ayasofya çağrısı | DÜNYA | DW | 06.10.2020

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DÜNYA

Biden'dan Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Erdoğan'ı Ayasofya'nın camiye dönüştürme kararını tersine çevirmeye çağırdı. Biden, Trump yönetiminden de Doğu Akdeniz için Türkiye'ye baskı yapmasını istedi.

Joe Biden

Joe Biden

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, bugün Washington'da Türkiye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına değinen Biden, Erdoğan'dan bu karardan geri dönmesini isteyerek Ortodokslarla birlikte herkese eşit erişim sağlanması ve Ayasofya'nın yine eski müze statüsüne dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkei Istanbul Präsident Erdogan in Hagia Sophia zum Freitagsgebet

Doğu Akdeniz krizine ilişkin olarak da NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasındaki tansiyonu düşürme çabalarını desteklediğini belirten Biden, Yunanistan ve Türkiye'nin askeri çatışmalardan kaçınma mekanizması konusunda anlaşmasını ve diplomatik görüşmelere doğru bir adım atılmasını doğru adımlar olarak değerlendirdi.

Biden, Trump yönetiminden Yunanistan'a karşı tekrar provokatif eylemlerde bulunmaması için Türkiye'ye baskı yapmasını ve diplomasinin başarılı olması için de alan yaratılmasına katkı sağlamasını istedi.

Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a karşı yarışacak.

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Ayasofya Camii'nde ilk namaz

Reuters,HS/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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BM: Ayasofya kültürlerarası diyalog mekanı olarak kalmalı

Birleşmiş Milletler uzmanları, Ayasofya’nın bir kültürel alışveriş mekanı olarak kalmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. BM'ye göre Ayasofya, "küresel öneme sahip bir abide".  

Türkiye'den UNESCO'ya Ayasofya taahhüdü

Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiği ve yakın gelecekte bir UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet edeceği öğrenildi.  

"Camiye dönüşen müzeler İstanbul'un tarihi geçmişini yaralıyor"

Ayasofya’nın ardından Kariye’nin de camiye dönüştürülmesini Türkiye'deki azınlık toplumu üzüntüyle karşılarken, sanat tarihçileri müzelerin camiye dönüştürülmesinin İstanbul'un tarihi geçmişini yaraladığı görüşünde.  

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