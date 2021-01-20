 Biden Yeşil Kart kısıtlamalarını kaldırdı | DÜNYA | DW | 25.02.2021

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DÜNYA

Biden Yeşil Kart kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Başkanı Biden, eski Başkan Trump’ın Yeşil Kart başvurusunda bulunanlara getirdiği yasakların kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca yabancı işçilere yönelik giriş kısıtlamaları da kaldırılacak.

Green Card her yıl kurayla dağıtılıyor

Green Card her yıl kurayla dağıtılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Yeşil Kart (Green Card) başvurusunda bulunanlara ve yabancı işçilere yönelik getirdiği ülkeye giriş yasağını iptal etti.

Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump tarafından getirilen ilgili yasakların aile birleşimlerini engellediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Eski başkan Donald Trump, koronavirüs pandemisinin yol açtığı yüksek işsizliği gerekçe göstererek,  "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl Yeşil Kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı. 

Biden, seçim kampanyalarında Trump'ın sert göç politikasına son vereceği vaadinde bulunmuştu.

Green Card nedir?

Resmi adı Permanent Resident Card (Daimi Oturma İzni) olan Green Card (Yeşil kart) ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi bir belge. Her yıl başvuranlar arasında kurayla belirlenen kart sahipleri oy kullanmak, mahkemede jüri üyeliği yapmak ve ABD Pasaportu almak dışında ülkedeki tüm haklardan yararlanabiliyorlar. Çekilişe ABD'ye hiç göç vermeyen ya da az göç veren ülke vatandaşları katılabiliyor.

rtr/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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