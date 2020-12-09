 Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme | TÜRKİYE | DW | 03.02.2021

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TÜRKİYE

Biden yönetimiyle Ankara arasında ilk görüşme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Joe Biden'ın yönetime gelmesinden sonra ilk diplomatik temas gerçekleşti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir telefon görüşmesi yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Dağlık Karabağ, Covid-19 ve iklim gibi çeşitli konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Sullivan'ın yeni yönetimin ABD ile Türkiye arasında "yapıcı" ilişkileri kurmak arzusunu ifade ettiğini ancak sürtüşme olan noktalara da değindiği belirtildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın "yeni yönetimin, transatlantik güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirme niyetini ilettiğini" söyledi. Horne'un açıklamasına göre, Sullivan ayrıca "Türkiye'nin Rus S-400 karadan havaya füze sistemi edinmesinin ittifakın birlikteliğini ve etkinliğini zayıflatacağı yönünde endişesini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve gelmeden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde S-400'lerle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" demişti. "Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz..." diyen Blinken, "Türkiye, birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Bu, bizim için çok ama çok ciddi bir sorun. Bu konuda gözümüz açık" demişti.

DW,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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