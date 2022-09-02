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ABD Başkanı Demokrat Biden Trump ve destekçilerine yönelik dozu artırıyor.
ABD Başkanı Demokrat Biden Trump ve destekçilerine yönelik dozu artırıyor. Fotoğraf: Jonathan Ernst/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden: Trump ve destekçileri ABD demokrasisi için tehdit

2 saat önce

ABD’de düzenlenecek ara seçimler öncesinde memleketi Philadelphia’da konuşan Başkan Biden, Trump ve müttefiklerini "demokrasi için tehdit" diye niteledi.

https://www.dw.com/tr/biden-trump-ve-destek%C3%A7ileri-abd-demokrasisi-i%C3%A7in-tehdit/a-62999552

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kasım ayında düzenlenecek ara seçimler öncesinde memleketi Philadelphia'da çarpıcı bir konuşma yaptı. Televizyonlarda da en fazla izlenme oranı olan saatte canlı yayınlanan konuşmasında Demokrat Başkan Biden, selefi Donald Trump ile onun siyasi müttefiklerini sert sözlerle eleştirerek, onları "aşırı" olmakla suçladı. Biden,"Trump ve destekçilerinin ABD demokrasisinin temellerini tehdit eden bir aşırılığın temsilcileri" olduğunu söyledi.  

ABD'nin bağımsızlık bildirisi ile anayasasının da kabul edildiği tarihi Independence Hall’da yaptığı konuşmada Demokrat Partili Başkan Biden, Trump ve onunla hareket eden Cumhuriyetçileri kastederek, ülkenin eşitlik ve demokrasisine saldırdıklarını ifade etti. "Hukuk devletine inanmıyorlar. Halkın isteğini kabul etmiyorlar. Bağımsız yapılmış seçimlerin sonuçlarını tanımayı reddediyor bunlar" diyen Biden, Trump’ın ve onun sıkı destekçilerinin ülke için büyük bir tehdit olduğunu savundu.

Siyasi şiddet kışkırtması suçlaması

Başkan Biden, Trump ve onu destekleyen Cumhuriyetçi kanadın ara seçimler olarak nitelenen Kasım ayındaki Kongre seiçmleri öncesinde siyasi şiddet amacıyla halkı kışkırttığını da savundu. Biden, "Onların, öfke ve karmaşadan beslendiklerini" de söyledi ve "ABD’de siyasi şiddete yer yok. Nokta. Hiç yer yok. Hiçbir zaman yok" diye devam etti.

ABD vatandaşlarını demokrasinde yana bir tutum izlemeye davet eden Biden, "ABD’de demokrasinin varlığının garanti altında olduğundan emindik. Ama öyle değil. Bizim demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Her birimizin onun için sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. İnsanlar ideolojilerinden bağımsız demokrasiyi savunma amacı ile biraraya gelmeli ve yekvücut olmalı" diyerek eski başkan Cumhuriyetçi Trump ile onunla birlikte hareket eden kesimin demokrasinin düşmanı olduklarına işaret etti.

Eski başkan Trump
Eski başkan Trump "Maga" göstericilerini selamlarken görülüyor. Fotoğraf: Carlos Barria/REUTERS

ABD Başkanı Joe Biden memleketi olan Philadelphia'da çok sayıda seçim gezisi ve etkinliğine katılıyor. Ülkenin doğusunda yer alan Philadelphia Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın en sert geçtiği eyaletlerden biri. Biden eğer demokrat seçmeni sandığa gitmeye ikna edemezse partisinin Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu ara seçimlerde Cumhuriyetçilere kaptırması söz konusu olacak.

Uzun süre seçmen nezdinde destek kaybeden Demokrat Parti'nin son günlerde yeniden sempati kazandığı görülüyor. Demokratlar özellikle Cumhuriyetçiler içinde de eski başkan Trump ve onun destekçisi kanadının seçmen desteğinden yoksun kalması için çaba harcıyor ve beklentinin gerisinde kalmaları için uğraşıyor.

Cumhuriyetçiler- "Maga" Cumhuriyetçiler ayrımı

ABD’de Biden’in de konuşmasında da asıl hedef aldığı kesim Cumhuriyetçiler içinde de Maga-Cumhuriyetçiler olarak nitelenen, eski başkan Trump ve onu destekleyen kanat. Bu kanat, Trump’ın kullandığı slogan olan "Make America Great Again"- Türkçesiyle "ABD'yi yeniden yücelt" sloganının baş harflerinden oluşuyor. Biden, "Her cumhuriyetçi Maga değil, hatta Cumhuriyetçilerin çoğu bile Maga değil. Her Cumhuriyetçi Maga'nın aşırı ideolojisine destek vermiyor. Ancak biliyoruz ki bugün Cumhuriyetçi Parti'de bugün Trump ve Maga Cumhuriyetçiler baskın oluyor, onlar tarafından yönetiliyor ve diğerleri de onlar tarafından korkutuluyor. Bu da ülkemiz için bir tehdittir" diyerek eleştirel dozunu epey artırdığı dikkat çekti.

Biden geçen hafta da Maryland eyaletinde yaptığı konuşmasında söz konusu kanadı yarı faşist olarak nitelemişti. Trump'ın, "Amerika'yı Yeniden Yüceltin" (Make America Great Again) sloganını ve Maga markasını "aşırı" olarak niteleyen Demokrat  Partili Biden, "Bu sadece Trump değil, bu partinin temelini oluşturan felsefenin tamamı. Şöyle diyebilirim; yarı faşizm gibi bir şey" diye konuşmuştu. Başkan Biden ayrıca seçmenlere seslenerek de "Kelimenin tam anlamıyla yeniden demokrasiyi kurtarmak için oy vermelisiniz" demişti.

Reuters, AFP / ETO,JD

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