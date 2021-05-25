 Biden ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor | DÜNYA | DW | 08.06.2021

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DÜNYA

Biden ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor

Joe Biden ABD Başkanı seçildikten sonra İngiltere, Belçika ve İsviçre’yi kapsayan ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor. Biden 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelecek.

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ABD Başkanı Joe Biden Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk yurtdışı gezisini gerçekleştirmek üzere Çarşamba günü Avrupa'ya gidiyor.

Biden Avrupa'daki ilk temasında İngiltere'nin Suffolk kentinde bulunan ABD askerleriyle bir araya gelecek. Biden'ın Perşembe günü de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile G 7 Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cornwall yakınlarında bir araya gelmesi planlanıyor.

Biden daha sonra burada Cuma gününden Pazar gününe kadar sürecek olan G7 Zirvesi'ne katılacak. ABD liderinin zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı ve First Lady Jill Biden İngiltere ziyaretlerinin sonunda, Pazar günü Londra yakınlarındaki Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya gelecek.

Erdoğan ile görüşecek

Biden 14 Haziran Pazartesi günü İngiltere'den Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerek burada düzenlenecek NATO Zirvesine katılacak. Aynı gün Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlandı.

Biden Salı günü de AB temsilcileriyle üst düzey bir toplantıda bir araya gelecek.

Biden önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de görüştükten sonra ülkesine dönecek.

dpa,AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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