Biden İsrail'i uyardı: Yardımlar pazarlık kozu olamaz

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusa Sesleniş konuşmasında İsrail'i Gazze'ye yönelik yardımları bir "pazarlık kozu" olarak kullanmaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusa Sesleniş konuşmasında Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili olarak İsrail'i uyardı.

Biden, "İsrail yönetimine bunu söylüyorum: İnsani yardım, ikincil önemde ya da bir pazarlık kozu olamaz" ifadelerini kullandı. Gazze'de giderek ağırlaşan insani krize rağmen İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürdüğü için son dönemde üzerindeki siyasi baskı artan Biden, "Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmak zorundadır" diye ekledi.

ABD Başkanı, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi için de çağrıda bulundu. Biden, "Altı hafta sürecek bir acil ateşkes tesis edebilmek için aralıksız çalışıyorum" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmelerinde dün masadan kalktı. Kahire'deki görüşmelerde İsrail heyeti yer almıyordu. Hamas ve İsrail, dört gün süren görüşmelerde herhangi bir ateşkes anlaşmasına varılamamasından birbirini sorumlu tuttu. Kahire'deki müzakerelerde bir sonuca ulaşılamaması, 10 Mart'ta başlayacak olan Ramazan'dan önce ateşkes sağlanabilmesine yönelik umutları da azalttı.

Gazze'ye liman planı

Biden, Ulusa Sesleniş konuşmasından önce kamuoyuna duyurulan liman planıyla ilgili bazı ayrıntıları da açıkladı.

Biden, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için bu bölgeye "gıda, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği" bir liman kurulmasına yönelik proje kapsamında ABD'li askerlerin hiçbir şekilde karada görev yapmayacağını belirtti.

Söz konusu plan, ABD personelinin Gazze açıklarında kalmasını, karadaki operasyonların ise müttefiklerce limandan yönetilmesini öngörüyor. Plan ayrıca yardımlar için Kıbrıs'tan deniz koridoru oluşturulmasını içeriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in planlanan koridorla ilgili olarak bugün Kıbrıs'ta temaslarda bulunması bekleniyor.

Çocuklar kıtlıktan ölmeye başladı

Hamas'ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail'in gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların girişini çok büyük oranda engellediği Gazze'de kıtlık nedeniyle çocuklar ölmeye başladı.

Associated Press (AP) haber ajansı, açlık sorununun özellikle Gazze'nin kuzeyinde had safhada olduğunu bildirdi. Ajansın haberine göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Kemal Advan ve Şifa hastanelerinde en az 20 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. AP, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirtti.

Gazze'de yardımların görece daha düzenli olarak ulaştırıldığı güney bölgesinde de çocuklar açlığa yenik düşmeye başladı. AP'ye konuşan kıdemli bir doktor, Refah'taki Birleşik Arap Emirlikleri Doğum Hastanesi'nde son beş haftada 16 prematüre bebeğin yetersiz beslenmeye bağlı sebeplerden öldüğünü söyledi.

Etkisini yavaş gösteren bir ölüm nedeni olan yetersiz beslenme öncelikle çocukları ve yaşlıları vuruyor.

DW,AFP,Reuters,AP/CÖ,BK

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