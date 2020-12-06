Biden’ın zaferi resmen onaylandı

ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın zaferi, Seçiciler Kurulu tarafından resmen onaylandı. Pazartesi toplanan Kurul, 3 Kasım seçimlerinde 538 delegeden 306’sının oyunu alan Biden’ı ABD’nin 46. Başkanı olarak resmen tescil etti.

Biden, resmi tescilin gelmesinden sonra yaptığı açıklamada ‘’Amerika’nın ruhu için verilen bu mücadelede demokrasinin galip geldiğini’’ söyledi. Biden, ‘’şimdi tarih boyunca yaptığımız gibi sayfayı çevirme, birlik olma iyileşme zamanı’’ diye konuştu.

Demokratların adayı Biden, rekor katılımın gerçekleştiği 3 Kasım seçimlerinde görevdeki Başkan Donald Trump’a yaklaşık 7 milyon oy fark atarak, ülke çapında 81 milyondan fazla seçmenin oyuna ulaşmıştı.

Başkan seçilmek için gereken 270 delege oyuna ulaşamayan ve oyları 232’de kalan Trump ise Biden’ın galibiyetini tanımıyor. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Trump’ın iddiaları defalarca geri çevrildi. İddiaların asılsız olduğunu savunanlar arasında Cumhuriyetçiler de var.

Barr görevinden ayrıldı

Bu iddiaları geri çevirenlerden Adalet Bakanı William Barr’ın Pazartesi günü istifasını sunduğu açıklandı. Barr’ın istifa mektubunda Trump’ı seçimlerdeki usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmadaki son durum hakkında bilgilendirdiği ve 23 Aralık’ın görevdeki son günü olacağını yazdığı belirtildi.

İstifa haberini Twitter hesabından duyuran Trump, Barr için ‘’İlişkimiz çok iyiydi. Harika bir iş çıkardı’’ diye yazdı. Trump, Barr’in tatil dönemini ailesiyle geçirmek için Noel’den önce bakanlık koltuğundan ayrılacağını ifade etti.

Barr, Trump'ın iddialarını araştırdıklarını, ancak şu ana kadar seçimlerim sonucunu etkileyecek bir usulsüzlüğe yönelik kanıt bulunmadığını söylemişti.

Trump'ın seçim soruşturması nedeniyle Barr'a tepkili olduğu biliniyordu

Trump’ın sadık bir destekçisi olarak bilinen Barr'ın bu açıklamaları şaşkınlık yaratırken Trump, Barr'a tepkisini açıkça ifade etmişti. Bakan için ‘’hiçbir şeyi incelemedi, baksaydı görürdü’’ diyen Trump, ‘'Barr'a hala inancınız var mı?'' şeklindeki soruya, ‘’Bunu bana birkaç hafta içinde sorun’’ diye yanıt vermişti. Trump’ın Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik soruşturma nedeniyle de Barr’a öfkeli olduğu biliniyordu.

Trump, Barr’ın yerine vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen’ın görev yapacağını duyurdu.

AFP, AP, Reuters / SÖ, BÖ

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