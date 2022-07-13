Biden'ın Ortadoğu turu İsrail'den başladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu turuna İsrail'den başladı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan Biden'ı burada İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett karşıladı.

Biden burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri "çok derin" olarak tanımladı ve İsrail devletinin kurucu ideolojisine desteğini ifade ederek "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün her iki halk açısından da "en hayırlısı" olduğunu ifade eden Biden 2014 yılında kesilen barış görüşmelerine dönmek istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden (ortada), İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz (solda) ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile. Fotoğraf: GIL COHEN-MAGEN/REUTERS

"Biden, İsrail'in tanıdığı en iyi dostlardan biri"

İsrail Başbakanı Lapid de "İsrail ile ilişkiniz her zaman kişisel oldu" dediği Biden'ın "İsrail'in tanıdığı en iyi dostlardan biri olduğunu" ifade etti. Biden'a ilk ismiyle hitap eden Cumhurbaşkanı Herzog da ABD Başkanı'nın Yusuf Peygamber gibi "bir vizyoner ve bir lider" olduğunu söyledi.

İsrail'e yaptığı ziyaret, uzun bir siyasi kariyeri olan 79 yaşındaki Joe Biden'ın bu ülkeye yaptığı 10'uncu ziyaret. Ancak Biden ilk kez ABD Başkanı sıfatıyla bu ülkeye gitmiş oldu. Görüşmelerde Filistin sorununun yanı sıra İran'ın nükleer programı da başlıca gündem maddeleri arasında bulunuyor. Seyahatin ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki iki önemli müttefiği olan İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde normalleşme yönünde adımlar yaratması isteniyor.

ABD Başkanı Joe Biden Yad Vaşem'i ziyaret etti. Fotoğraf: Menahem Kahana/REUTERS

Yad Vaşem'e çelenk bıraktı

Biden İsrail'deki programı kapsamında İsrail hava savunma sistemleri "Demir Kubbe" ve "Demir Işın" hakkında bilgi aldı. Ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve müttefikleri tarafından öldürülen 6 milyon Yahudinin anısına inşa edilen Yad Vaşem Yahudi Soykırımı anıtını ziyaret eden Biden anıta törenle çelenk bıraktı.

ABD Başkanı Biden, Kudüs'te iki gün boyunca İsrailli liderlerle temaslarda bulunacak ve ardından Cuma günü Filistin lideri Mahmud Abbas ile işgali altındaki Batı Şeria'da biraraya gelecek. Biden buradan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

Reuters, AP / EC, GY