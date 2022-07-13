  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ABD Başkanı Joe Biden, Yad Vaşem Yahudi Soykırımı anıtına çelenk bıraktı
ABD Başkanı Joe Biden, Yad Vaşem Yahudi Soykırımı anıtına çelenk bıraktıFotoğraf: MENAHEM KAHANA/AFP
Politikaİsrail

Biden'ın Ortadoğu turu İsrail'den başladı

2 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden Ortadoğu turu kapsamında İsrail'e gitti. Biden, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ve Başbakan Yair Lapid tarafından karşılandı.

https://www.dw.com/tr/biden%C4%B1n-ortado%C4%9Fu-turu-i%CC%87srailden-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-62462546

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu turuna İsrail'den başladı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan Biden'ı burada İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett karşıladı.

Biden burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri "çok derin" olarak tanımladı ve İsrail devletinin kurucu ideolojisine desteğini ifade ederek "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün her iki halk açısından da "en hayırlısı" olduğunu ifade eden Biden 2014 yılında kesilen barış görüşmelerine dönmek istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden (ortada), İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz (solda) ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile.
ABD Başkanı Joe Biden (ortada), İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz (solda) ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile.Fotoğraf: GIL COHEN-MAGEN/REUTERS

"Biden, İsrail'in tanıdığı en iyi dostlardan biri"

İsrail Başbakanı Lapid de "İsrail ile ilişkiniz her zaman kişisel oldu" dediği Biden'ın "İsrail'in tanıdığı en iyi dostlardan biri olduğunu" ifade etti. Biden'a ilk ismiyle hitap eden Cumhurbaşkanı Herzog da ABD Başkanı'nın Yusuf Peygamber gibi "bir vizyoner ve bir lider" olduğunu söyledi.

İsrail'e yaptığı ziyaret, uzun bir siyasi kariyeri olan 79 yaşındaki Joe Biden'ın bu ülkeye yaptığı 10'uncu ziyaret. Ancak Biden ilk kez ABD Başkanı sıfatıyla bu ülkeye gitmiş oldu. Görüşmelerde Filistin sorununun yanı sıra İran'ın nükleer programı da başlıca gündem maddeleri arasında bulunuyor. Seyahatin ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki iki önemli müttefiği olan İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde normalleşme yönünde adımlar yaratması isteniyor.

ABD Başkanı Joe Biden Yad Vaşem'i ziyaret etti.
ABD Başkanı Joe Biden Yad Vaşem'i ziyaret etti.Fotoğraf: Menahem Kahana/REUTERS

Yad Vaşem'e çelenk bıraktı

Biden İsrail'deki programı kapsamında İsrail hava savunma sistemleri "Demir Kubbe" ve "Demir Işın" hakkında bilgi aldı. Ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve müttefikleri tarafından öldürülen 6 milyon Yahudinin anısına inşa edilen Yad Vaşem Yahudi Soykırımı anıtını ziyaret eden Biden anıta törenle çelenk bıraktı. 

ABD Başkanı Biden, Kudüs'te iki gün boyunca İsrailli liderlerle temaslarda bulunacak ve ardından Cuma günü Filistin lideri Mahmud Abbas ile işgali altındaki Batı Şeria'da biraraya gelecek. Biden buradan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

Reuters, AP / EC, GY

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında Kalender Kasrı'nda yapılan toplantı

Akar: Ukrayna tahılı konusunda "teknik" mutabakat sağlandı

Politika
19 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukrayna'da üretilen tahıl Nikolaev limanında gemiye yüklenirken

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ekonomi
6 saat önce
Osman Kavala

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Kavala’dan Avrupa’ya: Kararı uygulatın

Hukuk ve Adalet
7 saat önce
Meksika'da balıkçı ağlarına takılan büyük bir deniz canlısı suya bırakılıyor

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Biyoçeşitliliğinin korunması hayati öneme sahip

Doğa ve Çevre
13 saat önce
James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

James Webb Teleskobu astronomide yeni bir çağ başlattı

Bilim
24 saat önce
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

Gıda güvenliği
12 Temmuz 2022

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

2002'den beri bir ilk: 1 euro 1 dolardan işlem gördü

Ekonomi
12 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön