Bezos Amazon CEO'luğunu devrediyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 27 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevini bırakacağını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin CEO'luğunu bulut bilişim bölümü Amason Web Service'in başında olan Andy Jassy üstlenecek. Amazon yönetim kurulu başkanlığını ve dolayısıyla şirketteki etkisini sürdürecek olan Bezos yine kendisine ait olan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'deki projelere yoğunlaşacak.

57 yaşındaki multimilyarder, Amazon çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektupta, "Hiç olmadığı kadar enerjiye sahibim ve bunun emekliliğe ayrılmakla bir ilgisi yok" dedi. Bezos diğer projeler için daha fazla "zaman ve enerji" ayırmak istediğini söyledi.

Andy Jassy

"Devir teslim için doğru zaman"

Bezos'un sahip olduğu diğer firmalar arasında Blue Origin'in yanı sıra Washington Post gazetesi de bulunuyor. Ayrıca Day One Fund vakfıyla evsiz insanlara yardım ve düşük gelirli bölgelerde okul öncesi eğitim desteği sunan Bezos, Earth Fund ile de iklim değişikliğine karşı çalışmalar yapıyor. Jeff Bezos yaptığı açıklamada "Bu örgütlerin sahip olabileceği etki konusunda aşırı derecede tutkuluyum" dedi.

Amazon'un önemli girişimlerinde yer almaya devam edeceğini belirten Bezos şirketin hiç olmadığı kadar "özgün ve yaratıcı" olduğunu söyleyerek görev devir teslimi için doğru zamanın geldiğini belirtti. Şirketin müstakbel CEO'su Jassy'nin "üstün bir yönetici" olacağına inandığını dile getiren Bezos, yeni yöneticinin "tam güvenine sahip" olduğunu ifade etti.

1997 yılından beri Amazon için çalışan Jassy, 2003 yılında bulut bilişim platformları sunan Amazon Web Services'i (AWS) kurmuştu. AWS Amazon'un en kârlı bölümlerinden biri olarak görülüyor.

Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Bezos, Amazon'u 1994 yılında Seattle'da internet üzerinden kitap satışı yapmak amacıyla kurmuştu. Dünyanın en büyük internet şirketlerinden biri haline gelen Amazon, e-ticaretin yanı sıra bulut bilişim, yapay zeka gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Tüm dünyada 1 milyondan fazla çalışanı var

Amazon'un yaklaşık 800 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere tüm dünyada 1 milyondan fazla çalışanı bulunuyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 690 milyar dolar olarak ifade edilirken, bu miktarın şirketin on yıl önceki değerinin on katı olduğu belirtiliyor. Forbes dergisine göre Bezos, yaklaşık 197 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin iş insanı konumunda.

Amazon birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da sık sık çalışma koşullarının kötülüğü nedeniyle eleştiriliyor. Korona krizi nedeniyle kamusal hayata getirilen kısıtlamalar da birçok başka teknoloji firmasında olduğu gibi Amazon'a yaradı. Geçen yıl şirketin cirosu yüzde 38 oranında artarak 386 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Şirketin kârı da bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 21 milyar 300 milyon dolar oldu.

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AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe