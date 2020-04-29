 Beyrut′ta büyük patlama | DÜNYA | DW | 04.08.2020

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DÜNYA

Beyrut'ta büyük patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

Limanda gerçekleştiği düşünülen patlamayla ilgili konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Hamid Hasan, "çok yüksek sayıda yaralı" olduğunu açıkladı. Hasan, patlamanın büyük hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

Lübnan Kızılhaçı, yaralı sayısını "onlarca" olarak duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP ise iki patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Beyrut’un alışveriş bölgesi Hamra’da hemen hemen tüm dükkanların camlarının kırıldığını ve birçok otomobilin de zarar gördüğünü söyledi.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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