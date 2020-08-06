Beyrutlular şokta: Kıyamet gibiydi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Salı günü meydana patlamanın ardından uyuyabilenler dün sabaha sarsıntı ve öfke duygusuyla uyandı. Lübnanlı yetkililerin sebebini Beyrut Limanı'nda depolanmış 2 bin 700 tonluk amonyum nitrat olarak gösterdiği patlama, kentin önemli bir bölümüne zarar verdi, kentin uzak noktalarında dahi camların kırılmasına sebep oldu.

Patlamadan şans eseri kurtulan ve Eşrefiye mahallesindeki bir hastanede çalışan Lübnanlı doktor Fred Bteich, gece boyunca insanların acil servise akın edişini bir savaş sahnesine benzeterek "kıyamet gibiydi" diye tasvir ediyor.

DW'ye yaşadıklarını anlatan Bteich, "Bazı insanları ameliyata aldık. İsimlerini, nerede olduklarını ya da akrabaları olup olmadığını bilmiyorduk. Dehşet verici şeyler gördük. Tıbben ölmüş insanları sırf bir şeyler yapabilmek adına ameliyata aldığımız oldu. Bazen de dört beş yaşındaki çocukları... Çok fazla kayıp olacak bana kalırsa" dedi.

"Hiroşima gibiydi"

Bteich, ayrıca "Patlamaya sebep olduğu düşünülen amonyum nitrat maddesinin insan vücudunda yıkıcı etkileri olduğu ve vücutta tepkilerinin birkaç yıl sonra görüldüğüne" de dikkat çekti.

Yetkililerden son gelen açıklamalara göre patlamada şimdiye kadar 135 kişinin can verdi. Kentte 4000'den fazla da yaralı var. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Lübnanlı doktor Bteich de "Herkes bu felaketten zarar görmüş birisini tanıyor. Tıpkı Hiroşima gibiydi" diyor.

Patlamanın yakınında yaşayanların çoğunun evi ya yıkıldı ya da hasar gördü. Bu da yaşanan travmanın üzerinde bir de barınma problemini getirdi. Beyrut Valisi Marvan Aboud'a göre patlamanın ardından 300 bin kişi evsiz kaldı.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Beyrut'ta panik Beyrut'ta yaşanan iki büyük patlama kent çevresini de sarstı, güvenli bir bölgeye kaçmak isteyenler arasında ise panik yaşandı. Bir yerel televizyon kanalına konuşan Beyrut Valisi, "Hayatımda hiç bu kadar büyük bir felaket görmedim" dedi.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Patlama kent çevresinde de hissedildi Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen patlama, tüm kentte hissedildi. Kent merkezine uzak noktalarda yaşayanlar da patlama sesini duyduklarını, bazı evlerin pencerelerinin kırıldığını anlattı.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Onlarca kişi hayatını yitirdi, binlerce yaralı var Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi yaralandı.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama "Kabul edilemez" amonyum nitrat stoğu Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, limanda depolanmış olan 2 bin 750 ton amonyum nitrat stoğunun ikinci büyük patlamayı tetiklediğini belirterek "2 bin 750 tonluk amonyum nitratın hiçbir önlem alınmadan altı senedir bir depoda tutulması kabul edilecek bir durum değil" dedi.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Yaralıları kurtarma yarışı Patlama sonrası yaralananları kurtarmak üzere Kızılhaç yardım ekipleri olay yerine sevkedildi, vatandaşlar da arama-kurtarma ekiplerine destek verdi. Hastanelerin kısa sürede kapasitelerinin dolduğunu açıklandı, kentte kan bağışı çağrıları yapıldı.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Sarsıntı Kıbrıs'ta da hissedildi Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, patlamanın 3,5 şiddetinde sarsıntıya neden olduğunu açıkladı. Patlama ve patlama sonucu oluşan ses yaklaşık 180 km uzaklıkta bulunan Kıbrıs'ta da hissedildi.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Beyrutlular yakınlarını arıyor Olay yerinde bulunan DW muhabiri Bassel Aridi, insanların sosyal medyadan kaybettikleri yakınlarını aradığını aktardı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelerden birini ziyaret eden Aridi, "Hastanelerde gördüğüm durum çok çarpıcıydı. Tüm hastaneler kapasitelerinin dolduğunu duyurdu" dedi.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama İki haftalık olağanüstü hal Lübnanlı yetkililer, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, bugün kabineyi acil durum toplantısına çağırarak iki haftalık olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama Lübnan çifte felaketle karşı karşıya Lübnan halkı son haftalarda ülkedeki ekonomik krizi protesto etmek için sokaklardaydı. Patlamalar, ekonomik kriz içindeki ülkeye ağır bir darbe indirdi.



Patlamadan daha az etkilenen Beyrutlular sosyal medyada #Evlerimizaçık etiketi altına telefon numaralarını ve adreslerini yazarak yatacak yeri olmayanlara evlerini açtı. Bu dayanışmaya ülkenin dört bir yanından da destek geldi.

Patlamanın olası sonuçları

Öte yandan patlamanın sonuçlarını şimdiden kestirmek için erken olsa da analistler sorumlulara duyulan öfkenin büyük bir siyasi kırılma yaşatacağı görüşünde. DW Muhabiri Razan Salman, "Bu olayın ardından sorumlular araştırılmaya başlandığında, yeni bir kaotik durum ortaya çıkacak. Çünkü Lübnan halkının yetkililere güveni yok denecek kadar az" derken Lübnan'ın Ekim ayından beri bir ekonomik krizde olduğuna da dikkat çekiyor.

Salman, "İç savaşı yaşamış insanlar daha önce böyle bir şeyler karşılaşmadıklarını belirtiyorlar" diyor.

"Beyrut, uzun süre toparlanamaz"

Lübnan eski Başbakan Refik Hariri'nin suikastiyle ilgili görülen uluslararası davada bu hafta karar bekliyordu. Verilecek hüküm, ülkede halihazırda mezhep siyaseti ve yolsuz politikacılara duyulan öfkeyle perçinlenerek ülkedeki gerilime yeni bir boyut etkileyebilir.

Ancak DW muhabiri Salman'a göre kimsenin aklına bile gelmeyecek patlama sebebiyle insanlar şok ve panik halinde. Salman ise "Kimsenin verilecek hükmü düşündüğünü bile sanmıyorum" diyor.

Yaşananların Lübnan halkı ile siyasi iktidar açısından bir birlik mi yoksa bir hesaplaşma mı yaratacağı meçhul.

Lübnanlı doktor Bteich'e göre kayıp büyük:

"İşin arkasındaki gerçek hikayeyi umursamıyorum. Kaza olsun ya da siyasi olsun. Devasa kaybımız var ve ben Beyrut'un bundan uzunca bir süre daha toparlanabileceğini sanmıyorum"

Tom Allinson

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