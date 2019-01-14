Berlusconi geri dönüyor

Vergi kaçırmaktan hüküm giymiş olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde adaylığını koydu.

82 yaşındaki Berlusconi Sardunya'da taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada 'olgun yaşına rağmen sorumluluk bilinciyle, dünya vizyonu sıkıntısı çeken Avrupa'ya gitmeye karar verdiğini' söyledi. Haydi İtalya partisinin (Forza İtalia) liste başı adayı Berlusconi'nin Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu üyelerinden İtalya'nın dört kez hükümet başkanlığını yapan Berlusconi 2013 yılında hüküm giymiş ve kamu görevlerinden men edilmişti. Birçok skalnada adı karışan medya patronu hakkındaki siyasi faaliyette bulunma yasağı, 2018 yılındaki genel seçimlerde partisinin ilk kez sağ kanattaki Lig Partisi'nin gerisine düşmesinden iki ay sonra kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig Partisi'nin oy oranı yüzde 30'un üzerine çıkarken, Haydi İtalya'nın oy oranı tek haneli yüzdelere gerilemişti. Silvio Berlusconi 'Beş Yıldız hareketi tecrübesiz ve ehliyetsiz kişilerce yönetildiğinden, bu partinin Lig ile kurduğu koalisyonun uzun ömürlü olmayacağın' söyledi.

DW, Reuters/AG, GA

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