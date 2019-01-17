 Berlin′den Londra′ya Brexit mektubu: Sizi özleyeceğiz | AVRUPA | DW | 18.01.2019

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AVRUPA

Berlin'den Londra'ya Brexit mektubu: Sizi özleyeceğiz

Alman siyasetçilerin de aralarında olduğu 30 ünlü isim Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecine ilişkin bir mektup kaleme aldı. Gazetede yayınlanan mektupta Londra'ya kararını gözden geçirmesi çağrısı yapılıyor.

London Brexit Protest Carlie Chaplin (Reuters/C. Kilcoyne)

Almanya'nın önde gelen siyasetçileri, ünlüleri, işadamları ve sporcuları, Avrupa Birliği'nden ayrılmak için siyasi krize dönüşen bir ayrılma süreci yürüten Birleşik Krallık'a bir mektupla seslendi. İngiliz Times gazetesinde yayınlanan mektupta Avrupa Birliği'nin kapısının her zaman "Britanyalı dostlara" açık olduğu vurgulandı.

Birleşik Krallık'a birlik içerisinde kalma çağrısı yapılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Britanya, Avrupalılar olarak kimliğimizin bir parçası oldu. Bu nedenle Britanya'yı özleriz. Britanya'nın efsanevi kara mizahını, iş çıkışı ale bira içmek için birahaneye gitmeyi özleriz. Sütlü çayı ve yolun sol şeridinde araç sürmeyi özleriz."

Britanya'ya yazılan kısa ancak duygu dolu mektuba imza atanlar arasında Alman siyasetinin önde gelen partilerinin liderleri başı çekiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik'teki (CDU) genel başkanlık koltuğunu devralan ve ülkenin yeni Başbakanı olabilecek isimler arasında bulunan Annegret Kramp-Karrenbauer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ve Yeşiller'in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in imzaladığı mektupta Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir'in de imzası bulunuyor. Daimler ve Airbus gibi şirketlerin CEO'larının yanı sıra, Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann, ünlü Punk-Rock grubu Die Toten Hosen'in vokalisti Campino, piyanist Igor Levit ve Alman Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann da mektubun imzacıları arasında yer alıyor.

İngiltere'de parlamentonun Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasına onay vermemesi üzerine ülkenin AB'den ayrılmasına ilişkin süreç yokuşa sürüklenmiş durumda. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın konuya ilişkin pozisyonunu koruduğunu ve uygulanabilir bir anlaşma sağlanma görevinin Londra'da olduğunu dile getirdi.

Birleşik Krallık'a teşekkür

Times gazetesinde yer alan mektup, Birleşik Krallık'ın Avrupa kıtasına tarihi hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesi ile başlıyor. Mektupta "İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetleri sonrası Britanya bizden vazgeçmedi. Almanya'yı bağımsız bir ülke ve Avrupa gücü olarak karşıladı. Biz, Almanlar olarak, bunu unutmadık ve müteşekkiriz" ifadeleri yer alıyor.

Mektup, duygusal bir cümle ile son buluyor:

"Britanyalılar şunu bilmeli: Can-ı gönülden, onların kalmasını istiyoruz."

dpa,ÖA/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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