 Berlinale’nin açılışını Lone Scherfig yapacak | YAŞAM | DW | 06.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Berlinale’nin açılışını Lone Scherfig yapacak

69’uncu Berlin Film Festivali’nin programı belli olmaya başladı. Festivalin açılışı Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in "The Kindness of Stranger" adlı filmi ile yapılacak. Film Altın Ayı için de yarışacak.

Deutschland - Vorbereitungen zur Berlinale (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 69'uncu Berlin Film Festivali'nin açılışını, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in imzasını taşıyan "The Kindness of Stranger” adlı film yapacak. Danimarka-Kanada yapımı film, New York'ta soğuk bir kışı kendi yöntemleri ile atlatmaya çalışan farklı insanları ve birbirlerinde buldukları kahkahayı, sevgiyi ve şefkati anlatıyor.

"The Kindness of Stranger” Berlinale olarak bilinen festivalde, Altın Ayı için yarışacak filmler arasında bulunuyor.

Festival Direktörü Dieter Kosslick, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lone Scherfings'in "karakter, harika duygular ve ince mizah anlayışı çok güzel bir festival açılışı vaadediyor” dedi.

Danimarkalı yönetmen Scherfig de, Kosslick'in filmini seçmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "filmi ilk kez ünlü Berlinale seyircileri ile birlikte izlemenin büyük bir zevk olacağını” söyledi. Filmin Berlinale'de dünya prömiyeri yapılacak.

Daha önce de Berlinale'ye katılmıştı

Daha önce de filmleri Berlinale'de gösterilen Lone Scherfig, adını 2000 yapımı "Yeni Başlayanlar için İtalyanca” ile duyurmuştu. Film, 2001'de Berlinale'de Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Scherfig, 2003 yılında "Wilbur Ölmek İstiyor” ve 2009'da da "Aşk Dersi” ile yine Berlinale'nin konuğu olmuştu. "Aşk Dersi” 2010 yılında üç dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Lone Scherfig'in senaryosunu da yazdığı "The Kindness of Strangers'da” başrolleri Zoe Kazan, Tahar Rahim, Andrea Riseborough ve Caleb Landry paylaşıyor.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Berlinale’nin siyasi kimliği

Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte sinema dünyasının en önemli üç festivalinden biri. Berlinale’yi, diğer iki dev festivalden ayıran en önemli özelliklerinden biri ise, siyasi söylemli filmlere ağırlık vermesi. (12.02.2015)  

Berlinale’de kadın sinemacıların zaferi

Berlinale’de Altın Ayı Rumen kadın yönetmen Adina Pintilie’nin “Touch me not” filmine verildi. Polonyalı kadın yönetmen Małgorzata Szumowska da “Twarz” ile en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü. (25.02.2018)  

Berlinale'de kökten değişiklik çağrısı

79 Alman yönetmen ortak bir açıklama yaparak Uluslararası Berlin Film Festivali'nde kökten değişiklik çağrısı yaptı. (24.11.2017)  

Benzer içerik

Deutschland Berlinale Bärenstatuen

Berlinale'de kökten değişiklik çağrısı 24.11.2017

79 Alman yönetmen ortak bir açıklama yaparak Uluslararası Berlin Film Festivali'nde kökten değişiklik çağrısı yaptı.

Pressekonferenz zur 68. Berlinale

Berlinale 15 Şubat'ta başlıyor 06.02.2018

Berlin Film Festivali için geri sayıma geçildi. 15 Şubat’ta başlayacak festivalde açılışı Wes Anderson imzalı “Isle of Dog” yapacak. Altın Ayı için 19 filmin yarışacağı festivalde Türkiye’den de üç film yer alıyor.

Berlinale 2017 Dieter Kosslick

"En iyi mücadele yolu mizah" 09.02.2017

Berlinale 2017 tüm dünyadan gelen 399 filmle başladı. Açılış filmi "Django". DW festival direktörü Dieter Kosslick yönetmenlerin ilham kaynaklarına ve bilim kurgunun popülerliğine ilişkin konuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Krieg | geflüchtetes Kind in provisorischer Schule (Getty Images/AFP/A. Watad)

Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği

Rohingya ve savaştan etkilenen Suriyeli çocuklara Susam Sokağı temalı oyuncaklarla eğitim desteği verilecek. Projenin finansmanı, Lego Vakfı tarafından sağlanacak. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 