Berlinale'de Altın Ayı'yı "Dahomey" kazandı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Mati Diop'un yönetmenliğini yaptığı belgesel "Dahomey" Altın Ayı kazandı. Aslı Özge ise "Faruk" ile FIPRESCI ödülüne layık görüldü.

74'üncü Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Berlinale olarak bilinen festivalde, En İyi Film dalında Altın Ayı'yı, yönetmenliğini Fransa doğumlu Senegal kökenli Mati Diop'un yaptığı belgesel "Dahomey" kazandı. Film, günümüzde Benin adını alan eski Dahomey Krallığı'na ait 26 tarihi eserin Fransa'dan Benin'e iade sürecini anlatıyor. Söz konusu tarihi eserler, 1892 yılında Fransız Koloni Birlikleri tarafından çalınarak, Paris'e götürülmüştü.

Diop törende yaptığı konuşmada, çalınan tarihi eserlerin iadesini "adaletin sağlanması" olarak değerlendirdi. Herkesin geçmişi bir yük olarak üzerinden atma veya sorumluluğu üstlenme arasında bir seçim yapabileceğini belirten Diop, "Biz unutmak istemeyenler arasında yer alıyoruz" şeklinde konuştu.

Yönetmen Mati Diop ve Jüri Başkanı Lupita Nyong'o Fotoğraf: Nadja Wohlleben/picture alliance/AP

Berlinale'de geçen yıl da büyük ödül bir belgesel filme layık görülmüş, Nicolas Philibert imzalı "Sur l'Adamant" En İyi Film dalında Altın Ayı'nın sahibi olmuştu.

Gümüş Ayı kazananlar

Jüri Büyük Ödülü dalında Gümüş Ayı'ya Güney Koreli Hong Sang-soo imzalı "A Traveler's Needs" adlı film layık görüldü. Isabelle Huppert'in başrolünde oynadığı film, Güney Kore'de yaşayan bir Fransızca öğretmeninin hikayesini ele alıyor.

Jüri Ödülü dalında Gümüş Ayı Fransız Bruno Dumont'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu bilim kurgu filmi "L'Empire"ın oldu. Film, Normandiya kıyılarındaki bir balıkçı köyünde, uzaylıların köylülerin bedenlerini ele geçirmesini konu ediyor.

Jüri Ödülü dalında Gümüş Ayı'yı "L'Empire" kazandı Fotoğraf: Tessalit Productions

Kenyalı aktris Lupita Nyong'o'nun başkanlığını yaptığı jüri, En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı ödünü "Pepe"nin yönetmeni Nelson Carlo de los Santos Arias'ın oldu. Dominik Cumhuriyeti doğumlu yönetmen filmde, Kolombiyalı ölmüş bir su aygırının hikayesini anlatıyor.

Berlinale'de, Başroldeki En İyi Oyunculuk Performansı dalında Gümüş Ayı ABD yapımı "A Different Man"deki rolü ile Sebastian Stan'in oldu.

Sebastian Stan Başroldeki En İyi Oyunculuk Performansı ile Gümüş Ayı kazandı Fotoğraf: Nadja Wohlleben/AFP/Getty Images

En İyi Yardımcı Oyunculuk Performansı dalında ise Gümüş Ayı'yı İngiliz kadın oyuncu Emily Watson kazandı. Emily Watson, festivalin açılış filmi olan, yönetmenliğini Tim Mielant'ın yaptığı "Small Things Like These"de Cillian Murphy ile birlikte rol alıyor.

Emily Watson, En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünün sahibi oldu Fotoğraf: RONNY HARTMANN/AFP

Alman yönetmen ve senarist Matthias Glasner'in imzasını taşıyan "Sterben" ise En İyi Senaryo dalında Gümüş Ayı'ya layık görüldü.

Mükemmel Sanatsal Performans dalında Gümüş Ayı'nın sahibi Veronika Franz ile Severin Fiala'nın yönetmenliğini yaptığı "Des Teufels Bad" adlı filmin kameramanı Martin Gschlacht oldu.

15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Berlinale'de bu yıl 20 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışmıştı.

Aslı Özge FIPRESCI ödülüne layık görüldü

Berlinale'de resmi jürinin dışında çok sayıda bağımsız kuruluş tarafından da ödül verildi.

Aslı Özge, Panorama'da gösterilen "Faruk" ile FIPRESCI ödülüne layık görüldü Fotoğraf: Ronny Heine

Aslı Özge imzalı "Faruk" Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun (FIPRESCI) ödüle layık gördüğü yapımlar arasında yer aldı. Dünya sinemasından örneklerin yer aldığı Panorama bölümünde gösterilen "Faruk" kentsel dönüşümde evini kaybetmek istemeyen bir baba ile kızının hikayesini anlatıyor. İstanbul doğumlu, Berlin'de yaşayan yönetmen Aslı Özge, daha önce de festivale konuk olmuştu.

"Faruk" filminden bir sahne Fotoğraf: Emre Erkmen

FIPRESCI, "Yaşlanma ve değişim gibi küresel konuların kişisel hikayelerle derinlemesine, özgün bir şekilde anlatarak, sanatsal mükemmeliyet ve toplumsal iç görü elde etmeyi" başaran filmin övgüyü hak ettiğini ifade etti.

Berlinale'de siyaset yine gündemdeydi

Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın üç önemli film festivali arasında sayılan Berlinale'ye bu yıl yine siyaset de damgasını vurdu. Festivalin açılış töreninde birçok davetli aşırı sağa karşı mesajlar verirken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan savaş da gündemdeydi. Ödül töreninde de sahneye çıkanlar "ateşkes şimdi" yazılı notlarla Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian Fotoğraf: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

74'üncü Berlinale, Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian'ın yönetiminde düzenlenen beşinci ve son festival oldu. Festivalin yönetimini Nisan ayından itibaren Tricia Tuttle üstlenecek.

DW,AFP,dpa / JD,ET

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