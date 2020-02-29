 Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı | YAŞAM | DW | 24.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı

Berlinale bir ilke imza atarak en iyi oyuncuya verilen ödüllerde cinsiyet ayrımını kaldırma kararı aldı. En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol ödülleri verilecek.

default

Berlin Film Festivali yönetimi en iyi oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımını kaldırarak, bunun yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verilmesi kararını aldı.

Berlinale olarak bilinen festival yönetiminden bugün yapılan açıklamada, "İlk kez oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımının gözetilmeyeceği" vurgulanarak, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verileceği belirtildi.

Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek

Berlinale'nin yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek bu kararı, "Oyunculuk dalında ödülleri cinsiyete göre ayırmamak, sinema sektöründe toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusundaki bilincin bir göstergesidir" sözleriyle değerlendirdi.

"Jüri Ödülü"

Berlinale tarafından yapılan açıklamada diğer ödüllere ilişkin yenilikler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 2021 yılından itibaren "Alfred Bauer Ödülü" tamamen kaldırılarak bunun yerine "Jüri Ödülü" verilecek.

Sinemada yeni perspektifler açan filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü 2020 yılındaki Berlinale'de iptal edilmişti. Berlinale'nin kurulmasından sonraki ilk 25 yıl boyunca festivalin direktörlüğünü yapan Alfred Bauer'in Nasyonal Sosyalizm döneminde yürütülen propagandalarda önemli bir rol oynadığının ortaya çıkması üzerine festival yönetimi bu ödülü iptal etme kararı almıştı.

Berlinale yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Alfred Bauer'e ilişkin tarihi bir araştırma yapıldığını ve bunun raporunun yaz sonunda açıklanacağını duyurdu.

Berlinale'de En İyi Film dalında verilen Altın Ayı'nın yanı sıra aralarında "Büyük Jüri Ödülü"nün de bulunduğu toplam yedi dalda Gümüş Ayı ödülleri veriliyor.

Salgına rağmen festival

71'inci Berlin Film Festivali'nin 11-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Koronavirüs salgınına rağmen, gelecek yıl festivalin yüz yüze katılım ile düzenlenmesi öngörülüyor. Berlinale'nin bütün ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacak koşulların sağlanması ile düzenlenecek festivale ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

DW,KNA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Altın Ayı'yı İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı

Berlinale'de büyük ödül Altın Ayı'yı "Sheytan Vojud Nadarad" ile İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı. Rasoulof, ülkeden çıkış yasağı bulunduğu için ödülünü almaya Berlin'e gelemedi.  

Hillary Clinton: Putin beni yenmek istiyordu

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Clinton, kendisi hakkında çekilmiş 252 dakikalık bir belgeseli tanıtmak için 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'ndeydi.  

Benzer içerik

Bildkombo Berlinale Jury 2020

Berlinale'de Altın Ayı heyecanı 29.02.2020

Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Sinema eleştirmenleri "Undine"yi en iyi film olarak seçti. "Never Rarely Sometimes Always" ise bir diğer favori.

Berlinale Filmstill | My Salinger Year

Berlinale Türkiyesiz başladı 20.02.2020

Uluslararası Berlin Film Festivali 70'inci kez kapılarını açtı. Festivalin açılış filmi Philippe Falardeau imzalı "My Salinger Year" oldu. Festivalde bu yıl Türkiye'den film yer almıyor.

PK Berlinale 2020 | Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian

Berlinale bu yıl Türkiyesiz 29.01.2020

Dünyanın üç önemli film festivali arasında sayılan Berlinale 20 Şubat'ta başlayacak. Altın Ayı için 18 filmin yarışacağı festivalde, bu yıl hiçbir bölümde Türk filmi yer almıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Anket: Almanya’da ailelerin yemek adetleri

Almanya’da yapılan bir anket, çocuk ve gençlerin ebeveynleri ile birlikte yemek yemeğe değer verdiğini, ancak çoğunun sadece hafta sonlarında ebeveynleri ile birlikte yemek yiyebildiğini ortaya koydu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  