 Berlinale bu yıl Türkiyesiz | YAŞAM | DW | 29.01.2020

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YAŞAM

Berlinale bu yıl Türkiyesiz

Dünyanın üç önemli film festivali arasında arasında sayılan Berlinale 20 Şubat'ta başlayacak. Altın Ayı için 18 filmin yarışacağı festivalde, bu yıl hiçbir bölümde Türk filmi yer almıyor.

Festivalin yeni yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck

Festivalin yeni yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck

20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 70'inci Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışacak filmler bugün düzenlenen basın toplantısında festivalin yeni yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck tarafından tanıtıldı. Berlinale olarak bilinen festivalde bu yıl 18 film Altın Ayı için yarışacak. Afgan kökenli Alman yönetmen Burhan Qurbani'nin "Berlin Alexanderplatz," Rus yönetmenler Ilya Khrzhanovksy ile Yekaterina Oertel imzalı "DAU.Natasha," İtalyan yönetmen kardeşler Damiano D'Innocenzo ve Fabio D'Innocenzo'nun "Favolacce," Alman yönetmen Christian Petzold'un "Undine" dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Sally Potter'ın yaptığı ve başrollerini Javier Badem, Elle Fanning ve Salma Hayek'in üstlendiği "The Roads Not Taken" oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Festivalin direktörlüğü Dieter Kosslick'ten devralan Carlo Chatrian, seçtikleri filmlerin "insanların karanlık yüzünü" ortaya koyduğunu söyledi. Programın tanıtım yazısında da eğer seçilen filmlerde "karanlık renkler ağır basıyorsa bunun nedeninin filmlerin korku yaymak değil, insanların gözünü açmak istemesi" olduğu ifade edildi. Chatrian, ana yarışmaya filmleri seçerken tek kriterlerinin "sanatsal nitelik" olduğunu vurguladı.

DAU.Natasha Altın Ayı için yarışacak 18 film arasında yer alıyor

DAU.Natasha Altın Ayı için yarışacak 18 film arasında yer alıyor

Festivaldeki bazı yenilikler

Berlinale'de bu yıl "Encounters" adı altında yeni bir yarışma bölümü açıldı. 15 filmin gösterileceği bu bölüm sinemada yeni anlatım biçimlerini desteklemeyi hedefliyor. "Sinema değişiyor, üretim süreci ve izleme şekli değişiyor" diyen Berlinale Direktörü Chatrian, "geleneksel üretim sürecinin dışında" şekillenen, "nitelik ve biçim açısından güçlü olmalarına rağmen" ana yarışmaya katılmak için gereken bazı özelliklere sahip olmayan filmleri "Encounters"a davet ettiklerini aktardı.

Bu yıl festivalde gösterilecek film sayısının geçen yıla göre daha az olduğu dikkati çekiyor. Geçen yıl 400 filmin gösterildiği Berlinale'nin programında bu yıl 340 film yer alıyor. Bu filmlerin seçiminin "epik ve heyecan verici bir yolculuk" olduğunu söyleyen Chatrian, bütün dünyadan 6 bin 800'den fazla film arasından seçim yaptıklarını dile getirdi.

Javier Bardem Berlin'e beklenen konuklar arasında

Javier Bardem Berlin'e beklenen konuklar arasında

Hillary Clinton, Salma Hayek, Javier Bardem...

Festivalin açılışı 20 Şubat'ta Kanada-İrlanda ortak yapımı "My Salinger Year" ile yapılacak. Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau imzalı filmin başrollerini Sigourney Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth paylaşıyor. Bir yazar menajerinin yanında asistanlık yapan Joana'nın hikayesini anlatan "My Salinger Year" Berlinale Special Gala bölümünde gösterilecek. Bu bölümde ünlü aktör Johnny Depp'in yeni filmi "Minamata," ABD'nin eski dışişleri bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton'ın hayatını anlatan Nanette Burstein imzalı "Hillary" belgeseli dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Berlinale Direktörü Chatrian'ın verdiği bilgilere göre, festivale Javier Bardem, Salma Hayek gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Hillary Clinton'ın da katılması bekleniyor.

Jüri başkanı Jeremy Irons

Berlinale'de ödüller sahiplerini 29 Şubat Cumartesi günü bulacak. Ana yarışmada jüri başkanlığını İngiliz aktör Jeremy Irons üstlenecek. Diğer jüri üyelerinin ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Hellen Mirren'ın başrolünde oynadığı 2006 yapımı Queen festivalde Hommage bölümünde gösterilecek

Hellen Mirren'ın başrolünde oynadığı 2006 yapımı "Queen" festivalde Hommage bölümünde gösterilecek

18592331 Hellen Mirren'ın başrolünde oynadığı 2006 yapımı "Queen" festivalde Hommage bölümünde gösterilecek

Festivalde bu yıl Onursal Altın Ayı ödülüne ise İngiliz aktris Helene Mirren layık görüldü. Hommage bölümünde de Helene Mirren'ın oynadığı filmlerden bir seçki gösterilecek.

Türkiye'den film yok

Berlin Film Festivali'nde bu yıl Türkiye'den Altın Ayı için yarışan film bulunmuyor. Bunun yanı sıra Forum, Panorama gibi festivalin diğer önemli bölümlerinde de Türk filmleri yer almıyor. Dünya sinemasından örneklerin yer aldığı Panorama bölümünün yöneticisi Michael Stütz, programı hazırlarken İstanbul'a da gittiklerini ve çok sayıda film izlediklerini söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Stütz, "Üç gün içinde Türkiye'de bu yıl çekilen filmlerden önemli bir kesit görmenin bir ayrıcalık ve avantaj" olduğunu belirtti. Birkaç filmin programa dahil edilmesi için "son dakikaya kadar tartıştıklarını" aktaran Stütz, ancak programa alınacak "doğru" filmi bulamadıklarını söyledi.

Michael Stütz

Michael Stütz

Festivalde gösterilecek filmlerin sayısının azaltılmasıyla birlikte Panorama'da yer alan filmlerin sayısının da düşürüldüğüne işaret eden Stütz, "Bu da programın geniş bir yelpazeyi kapsamasını zorlaştırıyor" dedi. "Türkiye'den çok iyi filmler" izlediklerini vurgulayan Stütz, bazı filmlerin "konusunun" programa uygun olmadığını, sonuçta film seçiminde "kriterlerin çok çeşitli" olduğunu ifade etti. "Birçok filmin reddedildiğini" belirten Chatrian, "Küratörlerin kararlarını etkileyen çeşitli faktörler nedeniyle, çok iyi olmalarına rağmen birçok film sonunda programda yer almıyor" şeklinde konuştu.

Türk filmleri konusunda "olumlu bir izlenime sahip olduğunu" belirten Stütz, gelecek yıllarda Panorama'da Türk filmlerini konuk etmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

Sinemada yeni anlatım biçimleri arayan filmlerin ağırlıkta olduğu Forum bölümünün yöneticisi Christina Nord da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'den birkaç filmin programa dahil edilmesini düşündüklerini, ancak son anda bu filmlerin elendiğini söyledi. Nord, bunların hangi filmler olduğu konusunda bilgi vermedi.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

 

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