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Berlin Film Festivali'ne yeni direktör

12 Aralık 2023

Avrupa'nın önde gelen film festivallerinden Berlinale'nin yöneticiliğine, eski Londra Film Festivali direktörü Tricia Tuttle atandı.

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Berlin Film Festivali'nin yeni direktörü Tricia Tuttle
Tricia TuttleFotoğraf: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth, Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) direktörlüğüne Tricia Tuttle'ın getirildiğini duyurdu. Daha önce Londra Film Festivali direktörlüğü yapan Tuttle, 15-25 Şubat arasında 74'üncüsü gerçekleşecek olan festivalin ardından Nisan ayında görevine başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan Tuttle, görevi icra direktörü Mariette Rissenbeek ve sanat direktörü Carlo Chatrian'dan devralacak. Rissenbeek ve Chatrian, 2019 yılında uzun süredir festival direktörlüğü görevini yürüten Dieter Kosslick'in yerine, dünyaca ünlü festivalin dümenine geçmişti.

Rissenbeek'in geçen yıl sözleşmesini yenilememe kararının ardından Kültür Bakanı Roth, festivalin tek kişi tarafından yönetilmesi gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Chatrian da istifa edeceğini açıklamıştı.

Atamadan sorumlu komitenin başında bulunan Roth, Tuttle'ın sanatsal perspektifinden, net ve sağlam fikirlerinden etkilendiklerini belirterek, "Berlinale'yi çok başarılı bir geleceğe taşıyacak olan Tuttle hepimiz için kesinlikle doğru seçim" dedi.

Berlinale, Cannes ve Venedik film festivalleri ile birlikte, Avrupa'nın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Reuters,AFP / GY,ET

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