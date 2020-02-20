 Berlin Büyükelçisi Aydın: Artık sözün bittiği noktadayız | ALMANYA | DW | 20.02.2020

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ALMANYA

Berlin Büyükelçisi Aydın: Artık sözün bittiği noktadayız

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Hanau saldırısına ilişkin olarak, "Gerekli tedbirlerin en güçlü, en sert şekilde alınması Almanya’nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir" vurgusu yaptı.

Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın TRT ve CNN Türk'ün canlı yayınlarına katılarak açıklamalarda bulundu. "Derin bir acı yaşıyoruz. Almanya için bir kara bir gün. Dün gece burada bir nargile kafe ve bir büfeye aşırı sağcı neonazi ideelojiye sahip saldırgan tarafından bir terör saldırısı düzenlendi" dedi. Saldırıda dokuz kişinin öldüğünü söyleyen Aydın, "Biraz önce de eyalet içişleri bakanıyla görüşmemiz oldu. Onlar da kurbanların ve yaralıların kimlik bilgileri ile ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar sadece Türk vatandaşı olan bir  kurbanımız var. Kesin olmamakla birlikte kurbanlar arasında üç ya da dört çifte vatandaş insanımız olabilir diye bilgi verildi bize" dedi. 

Almanya'daki Türk toplumunun ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını söyleyen Aydın, son 30 yılda Hanau saldırısıyla birlikte 30'un üzerinde Türkün Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldiğini belirtti. Mölln ve Solingen'deki ırkçı saldırıları hatırlatan Aydın, sekiz Türk'ün de aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nce (NSU) öldürüldüğünü  kaydetti. Aydın, "Bu dava (NSU) beş yıl sürdü ve sonuçta verilen karar buradaki Türk toplumunun vicdanını tatmin etmekten uzaktı. Geldiğimiz aşamada bu olayın (Hanau) tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, geçiştirilmemesi, örtbas edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi. 

Alman toplumuna çağrı

Almanya'da geçen Cuma günü camilere saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 12 kişilik terör hücresinin ortaya çıkarıldığını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün Almanya'da Türklere, Müslümanlara ve yabancılara karşı giderek artan ve yer yer şiddeti de içeren ayrımcılık, düşmanlık olayları var. Biz Alman toplumunun büyük çoğunluğunun bu olaylardan büyük rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Bizlerle, yabancılarla, burada farklı kökenden insanlarla daha fazla dayanışma içinde olmaları özellikle bu günlerde büyük önem taşıyor."

Hanau'da saldırıya uğrayan nargile kafelerden biri

Hanau'da saldırıya uğrayan nargile kafelerden biri

"Kurbanlardan biri nişan hazırlığındaydı"

Kurbanlardan birinin 37 yaşında Gökhan Gültekin olduğunu ve nişan hazırlığı yaptığını söyleyen Büyükelçi Aydın, "Gökhan Gültekin, kurbanlardan 37 yaşında Ağrılı bir vatandaşımız dün gece katledildi. Babası Behçet amca ile görüştük. Nişan hazırlıkları yapıyormuş, gencecik insanların bu şekilde katledilmesini lanetliyoruz, kınıyoruz" dedi.

Almanya'daki Türk toplumuna seslenen Aydın, "Bu tür olaylar karşısında birlik, beraberlik ve bütünlük içinde hareket etmelerini, bulundukları toplumdan bizlerle dayanışma gösteren insanlarla birlikte neonazilere, aşırı sağcılara gerekli tepkiyi ortaya koymalarını bekliyoruz" dedi.

"Alman siyasetine büyük sorumluluk düşüyor"

Alman siyasetine de büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Büyükelçi "Artık sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin en güçlü, en sert şekilde alınması Almanya'nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir diye düşünüyorum dedi.

Büyükelçi, "Kurumsal ırkçılık diye bir fenomen var Almanya'da, bunun önlenmesi lazım. Artık hiçbir şekilde hoşgörü bu kesimlere karşı gösterilmemesi lazım. Bunları bekliyoruz. Alman muhataplarımızla da bunları önümüzdeki dönemde konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DW / HT,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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