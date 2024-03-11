Berkin Elvan ölümünün 10'uncu yılında anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalan, 11 Mart 2014'te de 15 yaşındayken yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 10'uncu yılında ailesi ve sevenleri tarafından Feriköy Mezarlığı'nda anıldı.

Çok sayıda polis, mezarlığın girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve anmaya gelenlerin üstlerini aradı.

Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan törende Berkin'in mezarı başına gelen anne Gülsüm Elvan, "Berkin, seni özledim annem. Tam 10 yıl oldu onu koklamayalı, ona sarılmayalı, onunla konuşmayalı. 10 yıldır 'Adalet' dedim olmadı. Adaletsizliğe uğradı. Katillere sesleniyorum çocuklarını öperken çocuklarına sarılırken benim çocuğumu hatırlasın. Acımız git gide katlanıyor, öfkemiz katlanıyor. 10 yıldır onsuzum" dedi.

"Ağız dolu gülüşü eksik kaldı"

Berkin'in ablası Gamze Elvan, aile adına bir mektup okudu. Bunun bir "haykırış" olduğunu söyleyen Gamze Elvan, "Artık şimdi yaşayamadıklarımızı anlatmanın vakti" dedi. Gamze Elvan şöyle devam etti: "Berkin'imiz, oğlumuz, canımızın bizden koparılmasının 10'uncu yılı. Giyilemeyen mezuniyet giysisi on yıldır askıda, çekemediği şutlar, dans edemediği sahneler, giremediği sınavlar, çalamadığı ıslıklar on yıllık bir dağ. Mutfak masasında yeri sabit, tabağı boş, sandalyesi boş. Telefonu çalmadı ama çalışıyor. Odası dağılmıyor, sakal yakışacak mıydı bilinmiyor, bıyıkları terlememişti ki daha. Ağız dolusu gülüşü eksik kaldı, mahcup mahcup ama ışıl ışıl bakan bakışları. Artık kokusu sadece burnumuzda tütüyor mesela. Caddeler bomboş kaldı, onun yürümek bilmediği, koştuğu o daracık sokaklar. Sayısız keşkelerin, donakalan hayallerin, dinmeyen hasretin, sönmeyen yangının on yılı. Bedeni küçücük kaldı, bir sabah ansızın bir polis kurşunuyla vurulduktan sonra. Dokuz ay boyunca direndi. Umut oldu bize. Yoğun bakımdaki gözlerini oynatmasıyla, ellerini ufacık kıpırdatmasıyla, bilinci yerinde değilken 'anne' diye bağırmasıyla. Tutunmaya çalıştı yaşama. Ama olmadı. Berkin'in adı sokaklarda, Berkin'in adı meydanlarda, Berkin'in adı sloganlarda, Berkin'in yokluğu onuncu yılında, Gezi'de atan her yürekle oradan oraya. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık tam hakkıyla bu yası tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun onuncu senesi."

Anmaya CHP heyeti, DEM Parti İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı hukukçu Eren Keskin de katıldı. Ayrıca CHP heyeti Berkin'in mezarının başına karanfil bıraktı.

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013 tarihinde evinden ekmek almaya giderken İstanbul Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz fişeği nedeni ile yaralanmıştı. Elvan kaldırıldığı hastanede 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında iken hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan Gezi Parkı protestolarının sembol isimlerinden biri olmuştu.

ANKA/JD, EC

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