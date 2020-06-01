Berberoğlu: 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım

CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri, "kesin hüküm giydiklerine dair mahkeme kararlarının kesinleşmesi" gerekçesiyle düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurul çalışmalarını içeren resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının, Anayasa'nın 84’üncü maddesine göre İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlulları ile Hakkâri milletvekili Leyla Güven'in kesin hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararları hakkında tezkereler bilgisine sunuldu" denildi. Açıklamada "bilgiye sunulan tezkereler doğrultusunda kesinleşen mahkeme kararı nedeniyle ilgili milletvekillerinin milletvekilliklerinin düştüğünün Genel Kurulun bilgisine sunulduğu" kaydedildi.

Berberoğlu hellallik istedi

Enis Berberoğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım. Zaten çıktığım günden itibaren bu bir teneffüs dediğim için bu karar bana hiç bir şekilde sürpriz olmadı şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla sahtelik olurdu" dedi.

Açıklamayı CHP Genel Merkezinden yaptığını vurgulayan Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder" açıklamasına atıfta bulunarak "Ben de bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallık istiyorum. Beş yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP'liyim ve CHP'li kalacağım" diye konuştu.

Leyla Güven: Kürtlere karşı darbe

Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde. Darbenin illa silahlı olması gerekmiyor. Siyasi darbeler en çok da Kürtlere uygulanıyor" diye konuştu. "Evet CHP'nin de bir milletvekili var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var" diyen Güven "2016'da, dokunulmazlıklar kaldırıldığında HDP ile birlikte hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık" diye konuştu. Güven "Yaşamın her alanında siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "sivil darbe" nitelemesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini millet iradesinin yok sayılması olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

Beştaş: En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş da, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada hükümeti darbecilik ve halkın iradesini gasp etmekle suçladı. HDP'li milletvekillerinin hüküm giydiği KCK davasında karar veren hakim ve savcıların şu an "FETÖ" davasından hapiste bulunduklarını ve KCK davasında yeniden yargılanma taleplerinin reddedildiğini söyleyen Beştaş,"FETÖ'den ceza verdiğiniz hakimlerin ceza verdiği milletvekillerimizi, halkın yüz binlerce oyla seçtiği vekilleri bugün düşürmeye çalışıyorsunuz. Sakın FETÖ'cülükle mücadele ediyoruz demeyin. En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür, kumpastır" diye konuştu.

Beştaş konuşmasında HDP'li milletvekillerine yönelik mahkeme kararlarının Anayasa Mahkemesi önünde olduğunu hatırlatarak, "AYM önündeki bir davada, yüzde yüz AİHM'den ihlal çıkacak bir davada siz yüz binlerce insanın iradesini nasıl gasp ediyorsunuz, bunu nereye sığdırıyorsunuz?... Darbe tamtamları çalarken aslında en büyük darbecinin siz olduğunu bütün Türkiye halkı da biz de gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "İktidar, dönem sonuna uzatılması gereken TBMM'de cezanın okunması ve milletvekilliklerinin düşürülmesini darbe metoduyla gerçekleştirdi" paylaşımında bulundu.

DW/BK,EC

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