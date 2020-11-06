Berat Albayrak istifa ettiğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İnstagram hesabından bugün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "Kamuoyunun dikkatine” başlıklı paylaşımında, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın istifa açıklaması

Berat Albayrak, mesajının sonunda mesai arkadaşlarına da teşekkür etti. Berat Albayrak, 2018'in Temmuz ayında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Resmi açıklama yapılmadı

Albayrak'ın istifasına ilişkin resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmamasına rağmen Reuters ve Bloomberg gibi ekonomi ağırlıklı uluslararası haber ajansları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayanarak istifanın doğru olduğunu bildirdi.

AKP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.





Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise Twitter'dan "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım" dedi. Nebati, "Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu..." paylaşımı yaptı.





Türkiye'de döviz kurlarındaki rekor yükselme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı görevinden almıştı. Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

DW/BÖ,DÇÜ

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