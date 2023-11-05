  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Cumhuriyetin 100. yılı
Ortadoğu'da savaş
Göç ve iltica
Politikaİsrail

Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterisi

5 Kasım 2023

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde düzenlenen protesto gösterisinde Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunuldu. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'de Filistinlilere destek gösterileri yapıldı.

https://p.dw.com/p/4YQEM
İsrail'in Tel Aviv kentinde, Başbakan Netanyahu'nun evinde protesto gösterisinde bulunan kalabalık - (04.11.2023)
Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde Cumartesi akşamı protesto gösterisi düzenlendi. The Times of Israel gazetesi, Netanyanu'ya istifa çağrıları yapan grupla polis arasında çatışma meydana geldiğini, göstericilerin güvenlik şeridini geçmeye çalıştığını ve üç kişinin geçici olarak gözaltına alındığını duyurdu.

Göstericiler, radikal İslamcı Hamas'ın İsrail tarihindeki en korkunç katliam olan 7 Ekim saldırılarını gerçekleştirebilmesi sebebiyle Netanyahu yönetimini sert bir dille eleştiriyor ve İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılmasını talep ediyor. İsrail'in verdiği bilgiye göre Hamas 7 Ekim saldırıları sırasında 240 İsrailliyi rehin alarak Gazze'ye götürdü. Rehineler arasında çocuklar da bulunuyor.

İsrail'de Tel Aviv'in yanı sıra başka kentlerde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendiği bildiriliyor. Göstericiler Başbakan Netanyahu'dan "kamuoyuna hatalı olduğunu açıklamasını" talep etti.

Protestolardan kısa bir süre önce İsralli rehinelerin aileleri Netanyahu ile görüşmüş ve Başbakan'dan esir değişimi yapılmasını talep etmişti. Netanyahu ise, Hamas İsrailli rehineleri serbest bırakana kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesini kabul etmediğini açıkladı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'da da protesto gösterileri

Dünya genelinde Filistinlilere destek gösterileri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da dün binlerce kişi Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Gösteride ABD Başkanı Joe Biden, ateşkese destek çağrısı yapmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Biden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için insani araya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

ABD'nin yanı sıra dün Almanya, Fransa ve İngiltere'de de Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının artması ve bölgeden gelen yıkıcı görüntüler nedeniyle protestolar düzenlendi.

"Gazze'de günde 420 çocuk ölüyor ya da yaralanıyor"

 

dpa / HT,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsrail'in düzenlediği saldırının ardından, Gazze'deki Deyr El Balah Mülteci Kampı'nda yıkılan binaların arasında insan kalabalığı - (03.11.2023)

Gazze Sağlık Bakanlığı: El Megazi mülteci kampı bombalandı

Gazze Sağlık Bakanlığı: El Megazi mülteci kampı bombalandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu’nun El Megazi mülteci kampını vurduğunu açıkladı. Filistin haber ajansı WAFA en az 51 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Çatışmalar5 Kasım 2023
Lübnan-İsrail sınırında yükselen dumanlar - (11.10.2023)

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar şiddetlendi

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar şiddetlendi

Hizbullah İsrail mevkilerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçakları da Lübnan'daki Hizbullah mevkilerini vurdu.
Çatışmalar4 Kasım 2023