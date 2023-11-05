Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterisi

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde Cumartesi akşamı protesto gösterisi düzenlendi. The Times of Israel gazetesi, Netanyanu'ya istifa çağrıları yapan grupla polis arasında çatışma meydana geldiğini, göstericilerin güvenlik şeridini geçmeye çalıştığını ve üç kişinin geçici olarak gözaltına alındığını duyurdu.

Göstericiler, radikal İslamcı Hamas'ın İsrail tarihindeki en korkunç katliam olan 7 Ekim saldırılarını gerçekleştirebilmesi sebebiyle Netanyahu yönetimini sert bir dille eleştiriyor ve İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılmasını talep ediyor. İsrail'in verdiği bilgiye göre Hamas 7 Ekim saldırıları sırasında 240 İsrailliyi rehin alarak Gazze'ye götürdü. Rehineler arasında çocuklar da bulunuyor.

İsrail'de Tel Aviv'in yanı sıra başka kentlerde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendiği bildiriliyor. Göstericiler Başbakan Netanyahu'dan "kamuoyuna hatalı olduğunu açıklamasını" talep etti.

Protestolardan kısa bir süre önce İsralli rehinelerin aileleri Netanyahu ile görüşmüş ve Başbakan'dan esir değişimi yapılmasını talep etmişti. Netanyahu ise, Hamas İsrailli rehineleri serbest bırakana kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesini kabul etmediğini açıkladı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'da da protesto gösterileri

Dünya genelinde Filistinlilere destek gösterileri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da dün binlerce kişi Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Gösteride ABD Başkanı Joe Biden, ateşkese destek çağrısı yapmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Biden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için insani araya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

ABD'nin yanı sıra dün Almanya, Fransa ve İngiltere'de de Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının artması ve bölgeden gelen yıkıcı görüntüler nedeniyle protestolar düzenlendi.

"Gazze'de günde 420 çocuk ölüyor ya da yaralanıyor" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

dpa / HT,ET

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