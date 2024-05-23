Belediyeden başsavcıya ihalesiz konut satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendisine ait bir daireyi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden beş gün önce dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ihalesiz sattığı ortaya çıktı. Alican Uludağ'ın haberi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin lojman olarak kullanılması için Adalet Bakanlığına tahsis ettiği bir daireyi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden beş gün önce dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a sattığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kocaman, ihalesiz aldığı daire karşılığında belediyeye 626 bin TL ödedi.

Yerel seçimlerden sonra AKP'den CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek dönemine ilişkin yolsuzluk iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına birçok suç duyurusunda bulunmuştu.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, tartışmalı lojman satışının süreci şöyle gelişti: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2003 yılında mülkiyeti kendisine ait olan bazı taşınmazların lojman statüsünden çıkarılmasına karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı, 27 Ocak 2004 tarihinde Belediye'ye başvurarak hâkim ve savcılar için acil lojman ihtiyacı olduğunu bildirdi. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek'in girişimiyle Belediye Meclisi, 5 Mart 2004 tarihinde Çankaya'da bulunan kendisine ait olan beş daireyi yeniden lojman statüsüne çevrilerek Adalet Bakanlığına tahsis edilmesine hükmetti. Bu dairelerde, hâkim ve savcılar oturmaya başladı.

Ancak 2018 yılına gelindiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek'in istifasının ardından AKP tarafından yönetilmeye devam edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2018'de Çankaya'ya bağlı Aziziye Mahallesi, Piyade Sokak'ta bulunan konutun lojman statüsünden çıkarılmasına ve satılmasına karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'ne ait belge Fotoğraf: Stadtverwaltung Ankara

Bu konuda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına yetki verildi.

Yerel seçimlere beş gün kala başsavcıya satıldı

CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde ise satış süreci hızlandı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, belediyeye ait bu konutun mülkiyeti önce 21 Mart 2019 tarihinde "trampa/takas" yöntemiyle belediye şirketi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limitet Şirketi'ne devredildi.

Yerel seçimlere beş gün kala, yani 26 Mart 2019 tarihinde ise, belediyeye ait bu daire ANFA tarafından dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a satıldı. İhalesiz gerçekleştirilen satış karşılığında Kocaman'ın belediyeye 626 bin TL ödediği ifade ediliyor.

Bir dönem burada oturan Kocaman'ın daireyi aldıktan sonra tadilat yaptırdığı ve parasını da Adalet Bakanlığının ödediği belirtildi.

DW Türkçe'nin aradığı Yüksel Kocaman'ın avukatı ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.

Yüksel Kocaman kimdir?

Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Yüksel Kocaman, Harun Kodalak'ın görevden alınması üzerine 27 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Üç yıl Ankara Başsavcılığı yapan Kocaman, 27 Kasım 2020'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine atandı.

Kocaman, belediyeye ait daireyi satın aldığında aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve eski başkanı Melih Gökçek hakkındaki şikayetlere ilişkin soruşturmalardan da sorumluydu.

Kocaman'ın adı, Ayhan Bora Kaplan davasında da geçmişti. Kaplan'ın 2018 ve 2019'daki iki örgüt dosyası, Kocaman döneminde kapatılmıştı. M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik, ifadesinde Kaplan ile Kocaman'ın ilişkisine de yer vermiş ancak daha sonra bu ifadeleri polisin zorlamasıyla verdiğini öne sürmüştü.

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