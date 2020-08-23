Belarus'ta muhalif Kolesnikova kayıp

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı şekillenen muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araca bindirilerek götürüldüğü ve şu an nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Belarus'taki muhalefeti bir çatı altında toplamayı amaçlayan Demokrasi Hareketi Koordinasyon Konseyi'nin de kurucularından olan Kolesnikova, diğer çok sayıdaki muhalif ismin aksine, yurt dışına gitmeyip mücadelesine ülkesinde devam etmeyi tercih etmişti.

Koordinasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada, Maria Kolesnikova'nın telefonlara da cevap vermediği ayrıca Kolesnikova'nın çalışanlarından Ivan Kravzov ile sözcüsü Anton Rodnenkov'un da ortadan kaybolduğu bildirildi. Belarus haber portalı tut.by, bir görgü tanığının, 38 yaşındaki muhalif Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını gördüğünü aktardı. Ancak bu haber Koordinasyon Konseyi tarafından henüz doğrulanmadı.

Kolesnikova, Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı olan muhalif hareketin en önemli isimleri arasında sayılıyor. Ülkede çok sayıda muhalif ya tutuklanmış, ya ülkeden kaçmış, ya da devlet başkanlığı adaylarından, Litvanya'ya kaçan Svetlana Tihanovskaya gibi gitmeye zorlanmış olmasına rağmen, Kolesnikova Belarus'tan ayrılmamıştı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşadı

Adı Belarus devlet başkanlığı adayları arasında geçen eski banka yöneticisi Viktor Babariko için çalışan Maria Kolesnikova, ülkede barışçıl bir iktidar değişimi talep eden Koordinasyon Konseyi'nin yönetiminde yer alıyor. Uzun yıllar Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Kolesnikova, oradan üleksindeki pek çok kültürel projenin sorumluluğunu üstlenmişti.

Lukaşenko karşıtı gösterilerde ve kitlesel eylemlerde devamlı yer alan ve halkın ilgi ve desteğini gören Kolesnikova, son olarak pazar günü başkent Minsk'te düzenlenen protesto etkinliğinde de bulunmuş ve pek çok televizyona röportaj vermişti.

Söz konusu protestoların sebebi, ülkede yaklaşık dört hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimleri. Resmi sonuçlara göre Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80,1'ini alarak kazandığı seçim sonuçlarını asıl galibin Svetlana Tihanovskaya olduğunu öne süren muhalefet kabul etmiyor. Uluslararası toplumun bir bölümü de seçimlere hile karıştırıldığı görüşünde.

AFP,dpa / ET,SSB

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